La Alcaldía de Medellín y el Metro de Medellín anunciaron nuevos puntos de atención para la salud mental, en el marco de un plan de acciones para fortalecer la atención a la ciudadanía usando el sistema de transporte masivo de la ciudad. La estrategia hace parte de los programas institucionales que buscan ampliar el acceso de los ciudadanos a servicios de orientación psicológica y acompañamiento emocional.

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Los llamados “escuchaderos” continuarán operando en diferentes puntos del sistema Metro con el propósito de brindar atención gratuita a usuarios que requieran apoyo emocional, escucha activa o asesoría inicial en situaciones relacionadas con salud mental. Estos espacios funcionan con profesionales en psicología y hacen parte de la estrategia distrital enfocada en prevención y promoción del cuidado emocional.

La novedad anunciada por la administración distrital consiste en la apertura de dos nuevos escuchaderos privados en las estaciones San Javier y Acevedo. Según el Metro de Medellín, los puntos comenzarán a operar con espacios más amplios, privados y silenciosos para mejorar la atención de los usuarios que acudan a recibir orientación psicológica dentro del sistema de transporte.

“‘Los escuchaderos": la iniciativa que cuida la salud mental en Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín.

La Secretaría de Salud de Medellín indicó que entre 2024 y lo corrido de 2026 se han realizado casi 15.000 intervenciones psicológicas en los Escuchaderos ubicados dentro del sistema Metro. Las cifras oficiales muestran que hubo 6.021 atenciones durante 2024, 7.333 en 2025 y 1.443 adicionales entre enero y marzo de este año. Las estaciones con mayor número de acompañamientos han sido San Antonio, La Aurora, San Javier y Acevedo.

Por su parte, Adriana María Sánchez, jefe de Gestión Social del Metro de Medellín, explicó que el Escuchadero de la estación San Javier estará ubicado en la zona de torniquetes del Metrocable Línea J, mientras que el de Acevedo funcionará junto al Punto de Atención al Cliente (PAC) en el tercer nivel de la estación. Según la entidad, los nuevos espacios fueron diseñados para ofrecer mayor privacidad y mejores condiciones durante las sesiones de escucha y acompañamiento emocional.

Escuchadero en el cementerio Campos de Paz de Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Por su parte, Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín, aseguró que la ciudad cuenta actualmente con 66 escuchaderos permanentes distribuidos en distintas comunas y corregimientos, subrayando que el objetivo es facilitar el acceso cercano y oportuno a orientación emocional y educación en salud mental.

La Alcaldía de Medellín informó además que entre 2024 y 2025 se han invertido más de 77.800 millones de pesos en programas relacionados con promoción, prevención y atención en salud mental, entre ellos los Escuchaderos y la Línea Amiga.