Mayo es el mes predilecto para los homenajes idealizados a la figura materna con imágenes de perfección, entrega absoluta y felicidad permanente. Sin embargo, detrás de ese relato persiste una realidad menos visible: el agotamiento emocional, la culpa y la presión constante que muchas mujeres experimentan en silencio. En ese contexto llegó a Colombia Jael Toledo, terapeuta y creadora del Método Soy, una plataforma enfocada en acompañar procesos relacionados con ansiedad, autoexigencia y transiciones emocionales complejas.

La visita de Toledo, realizada el 14 de mayo de 2026, no tuvo para ella únicamente un sentido profesional. Su regreso al país estuvo atravesado por una dimensión personal y emocional. “Para mí esto no es una visita profesional, es un regreso”, afirmó durante su conversación con SEMANA. La especialista recordó que vivió en Colombia hasta los 15 años y que buena parte de su comprensión sobre la maternidad latinoamericana nació precisamente de esa experiencia temprana.

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Jael Toledo, la psicoterapeuta y especialista en identidad femenina, visitó Colombia este 14 de mayo para una conferencia sobre la maternidad real vs. la idealizada, la presión de ser “la mamá perfecta”, salud mental femenina, relaciones madre-hija y cómo muchas mujeres sienten que perdieron su identidad después de ser mamás. Foto: Sarah Akiba

“Hay algo que se forma en los primeros años que no se va y mucho de lo que hoy entiendo sobre la maternidad latina, sobre lo que las mujeres aprendemos a cargar sin nombrarlo, viene de ahí”, explicó.

Su llegada coincidió con un momento en el que, según plantea, las mujeres colombianas están empezando a nombrar aquello que durante años permaneció oculto: la distancia entre la maternidad idealizada y la experiencia real de maternar.

Lejos de presentarse únicamente como una plataforma digital, Toledo define Soy como un método de autoconocimiento basado en tres movimientos esenciales: ver, entender y elegir. Un proceso que, en sus palabras, busca ayudar a las mujeres a salir del “automático” emocional desde el que muchas veces ejercen la maternidad.

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“Más que herramientas, lo que Soy ofrece es claridad. Y una mujer que se conoce, que ha visto lo que la habita, entendido de dónde viene, y elegido desde ahí, puede maternar desde otro lugar. No desde el automático, no desde lo que se espera de ella, no desde el miedo”, sostuvo.

Sobre la presión de la “mamá perfecta”, una exigencia amplificada por las redes sociales y por modelos culturales que siguen asociando la maternidad con sacrificio absoluto. Para Toledo, el problema no radica únicamente en la búsqueda de perfección, sino en lo que emocionalmente esa búsqueda intenta sostener. “Más que datos, lo que veo en consulta es un patrón muy claro: la mamá que se exige hasta el agotamiento no suele estar buscando ser perfecta. Está intentando no fallar como sintió que le fallaron, o está sosteniendo una imagen para no derrumbarse por dentro”, señaló.

Jael Toledo, la psicoterapeuta y especialista en identidad femenina, visitó Colombia este 14 de mayo para una conferencia sobre la maternidad real vs. la idealizada, la presión de ser “la mamá perfecta”, salud mental femenina, relaciones madre-hija y cómo muchas mujeres sienten que perdieron su identidad después de ser mamás. Foto: Sarah Akiba

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Desde su experiencia clínica, advierte que muchos cuadros de depresión posparto no aparecen de manera repentina tras el nacimiento del bebé, sino que son la manifestación visible de un desgaste emocional previo. “El posparto se vuelve especialmente difícil cuando la mujer ya venía cargando esa exigencia desde antes. El bebé llega, y todo lo que ella postergó, su descanso, su cuerpo, su identidad, queda al descubierto. La depresión posparto muchas veces no empieza después del parto. A menudo se venía gestando desde antes”, afirmó.

Otro de los conceptos que atraviesan el Método Soy es la necesidad de revisar la relación con la propia madre para evitar repetir patrones emocionales heredados. Toledo insiste en que romper ciclos intergeneracionales no pasa por rechazar la historia familiar, sino por comprenderla. “Muchas veces el primer paso no es romper el ciclo. Es verlo”, explicó. Según relata, muchas mujeres llegan a sus espacios frustradas porque reproducen dinámicas que prometieron no repetir con sus hijos. Para ella, la voluntad por sí sola no alcanza cuando esos patrones están profundamente arraigados. “Romper un ciclo intergeneracional no es rechazar a la madre. Es honrar lo que ella no pudo hacer, sin tener que repetirlo”, expresó.

Jael Toledo, la psicoterapeuta y especialista en identidad femenina, visitó Colombia este 14 de mayo para una conferencia sobre la maternidad real vs. la idealizada, la presión de ser “la mamá perfecta”, salud mental femenina, relaciones madre-hija y cómo muchas mujeres sienten que perdieron su identidad después de ser mamás. Foto: Sarah Akiba

La madre perfecta

En medio de un ecosistema digital que glorifica rutinas impecables y maternidades sin grietas, Toledo plantea que el desafío actual consiste en recuperar la conexión consigo mismo. No como una idea abstracta de “esencia femenina”, sino como un ejercicio concreto de honestidad emocional. “La invitación es preguntarse: ¿qué de lo que hago lo elijo, y qué lo hago porque temo lo que pasaría si no lo hiciera? Esa pregunta, sostenida con compasión, suele ser el inicio de algo. No de un cambio de hábito, sino de un cambio de mirada”, indica.

La terapeuta asegura que su intención en Colombia no es liderar una conversación nueva, sino aportar herramientas y lenguaje a una discusión que ya muchas mujeres sostienen desde sus propias experiencias. “Si algo de lo que traigo puede ayudar a que esa conversación tenga más palabras, más matices, más permiso para hablar de lo que duele sin sentir que se está fallando, ya es mucho”, afirmó.

Jael Toledo, la psicoterapeuta y especialista en identidad femenina, visitó Colombia este 14 de mayo para una conferencia sobre la maternidad real vs. la idealizada, la presión de ser “la mamá perfecta”, salud mental femenina, relaciones madre-hija y cómo muchas mujeres sienten que perdieron su identidad después de ser mamás. Foto: Sarah Akiba

En una época marcada por estándares imposibles y narrativas idealizadas sobre la maternidad, el mensaje final de Jael Toledo apunta justamente a validar aquello que tantas mujeres han aprendido a ocultar: el cansancio, la confusión y el derecho a sentirse desbordadas. “Que lo que sientes no es exageración. Que el cansancio que cargas no es debilidad, es la suma de muchas cosas que aprendiste a sostener sin que nadie te preguntara cómo”, concluyó.

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Y agregó una reflexión que resume el núcleo de su trabajo sobre salud mental femenina y maternidad real: “No tienes que tenerlo todo claro hoy. A veces el primer acto de amor propio es solo permitirte decir: estoy agotada, y eso tiene sentido”.