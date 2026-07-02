La solicitud de Pacientes Colombia al Gobierno nacional por el empalme: “No puede limitarse a una relación de documentos”

La red civil Pacientes Colombia, que representa a más de 200 asociaciones de enfermos en todo el país, pidió al gobierno saliente realizar la entrega del sector de forma abierta y clara.

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La agrupación ciudadana solicitó que se respeten los listados de colaboradores elegidos por el nuevo gobierno electo, donde se incluyó a los usuarios y a diversos trabajadores del sector. El colectivo busca evitar que los trámites de oficina terminen frenando la atención médica cotidiana que reciben los ciudadanos.

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El marco legal para este proceso administrativo quedó definido mediante las resoluciones 001219 y 001268 emitidas por el Ministerio de Salud entre junio y julio de 2026.

Según detalló la entidad, estas normas crean un equipo de trabajo encargado de pasar los datos y balances de una administración a otra de manera ordenada. Sin embargo, las organizaciones sociales advierten que las reglas actuales se centran en el papeleo y limitan el espacio para que la gente afectada sea escuchada.

El llamado a los directivos

El vocero de la organización Pacientes Colombia, Denis Silva, manifestó que el proceso de entrega no debe quedar únicamente en manos de asesores o secretarios encargados, sino que requiere la presencia de los jefes principales.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, delegó funciones a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, para el empalme con el gobierno saliente. Foto: José Vargas/Juan Carlos Sierra-Semana

Silva expuso que el ministro de Salud, los viceministros y los directores de los institutos públicos deben entregar los resultados de su gestión personalmente. Para el vocero, que los altos funcionarios asuman la tarea da seguridad sobre el estado real de los hospitales y del dinero público.

Asimismo, al colectivo le preocupa que las reuniones oficiales se concentren en firmar documentos, carpetas y actas en lugar de blindar la entrega de insumos esenciales.

Silva afirmó que el cambio de directores en la salud “no puede limitarse a una relación de documentos", sino a un puente para asegurar que los usuarios no sufran cortes en sus tratamientos o demoras en sus medicinas. La red civil pide que se revisen con lupa los riesgos que corren los tratamientos de enfermedades costosas.

Las peticiones para evitar la falta de información

Las asociaciones también reportaron que las resoluciones ministeriales no abren espacios directos para que los ciudadanos de a pie o los médicos digan sus opiniones en las mesas. La última norma del ministerio fijó un plazo de apenas un día para reportar a los encargados del empalme, una decisión que las veedurías consideran apresurada.

El conglomerado Pacientes Colombia hizo solicitudes ante el empalme. Foto: Getty Images

Por esta razón, el movimiento pidió de manera formal al gobierno de Gustavo Petro incluir las propuestas y alarmas de las familias que dependen del sistema de salud.

Finalmente, el vocero Denis Silva puntualizó que las personas enfermas no pueden quedar a la deriva ni desprotegidas cada vez que el país cambia de mandatario nacional.

La red civil solicitó una mesa de trabajo enfocada en vigilar las deudas del sector, los contratos de tecnología y el funcionamiento diario de los centros de atención. Los integrantes del colectivo reiteraron su disposición para colaborar con sus datos prácticos para lograr una transición que proteja la vida de los afiliados.