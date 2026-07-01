Urgo Medical llega a Colombia con una inversión inicial de 5 millones de euros

La multinacional francesa Urgo Medical oficializó su llegada a Colombia como parte de su estrategia de expansión en América Latina. Su principal objetivo es fortalecer el acceso a tecnologías innovadoras para el cuidado avanzado de heridas en el país.

Secretaría de Salud de Bogotá solicitó a la Procuraduría intervenir a la Supersalud: los detalles

Urgo Medical, especializada en el desarrollo de tratamientos para heridas crónicas y agudas, ha fortalecido su presencia internacional tras consolidarse en Europa y expandir sus operaciones a mercados como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile. Ahora, la compañía anunció su llegada a Colombia como parte de su estrategia de crecimiento en América Latina, al considerar al país un mercado con potencial para el desarrollo del sector salud.

Sobre esta llegada, Jorge Duque, gerente general de Urgo Medical Colombia, señaló que “Colombia cuenta con profesionales altamente capacitados, instituciones sólidas y una creciente necesidad de soluciones innovadoras en el manejo de heridas. Vemos un ecosistema receptivo a la evidencia científica y a la incorporación de tecnologías que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Nuestra llegada al país es una decisión estratégica orientada al crecimiento sostenible y al fortalecimiento de la atención médica especializada”.

En Colombia, la compañía comenzará operaciones con un portafolio orientado al tratamiento avanzado de heridas, que incluye soluciones para úlceras venosas, úlceras de pie diabético, quemaduras, heridas quirúrgicas y lesiones por presión, entre otras patologías. Además, prevé incorporar a finales de este año una línea de vendajes de compresión para el manejo de úlceras vasculares. Sus productos integran tecnologías como TLC (Technology Lipido-Colloid), NOSF y fibras magnéticas, desarrolladas para favorecer la cicatrización y mejorar los resultados clínicos, las cuales ya han sido implementadas en distintos sistemas de salud de Europa y América Latina.

MedPlus Medicina Prepagada integra todo en un solo lugar: así funciona su complejo clínico

Urgo Medical anunció una inversión inicial de cinco millones de euros para comenzar operaciones en Colombia. Estos recursos se destinarán a la creación de su estructura comercial y logística, al cumplimiento de los procesos regulatorios y al desarrollo de estrategias de posicionamiento de la marca. En esta primera fase, la empresa espera generar 10 empleos directos en las áreas comercial, científica y administrativa, además de impulsar empleo indirecto a través de su red de aliados y distribuidores.

Como parte de su entrada al mercado colombiano, la compañía pondrá en marcha una agenda de actividades académicas y comerciales que incluirá la participación en congresos médicos, jornadas de capacitación para profesionales de la salud, lanzamientos dirigidos a la comunidad científica y alianzas con sociedades médicas del país. Según la empresa, su propuesta busca complementar la oferta de productos con programas de formación y soporte científico para fortalecer la atención clínica.

Además, Urgo Medical señaló que trabajará con EPS, aseguradoras e instituciones de salud para facilitar el acceso a sus tecnologías dentro del sistema colombiano. Con esta estrategia, la compañía busca ampliar la disponibilidad de tratamientos especializados para el manejo avanzado de heridas y consolidar su presencia en el mercado nacional.