Amazonas estrena su primer resonador magnético y evitará traslados de pacientes a Bogotá

El departamento del Amazonas cuenta por primera vez con un servicio de resonancia magnética, un avance que llega 37 años después de la instalación del primer equipo de este tipo en Colombia y que permitirá a miles de pacientes acceder a diagnósticos especializados sin salir de su territorio.

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El resonador fue instalado en Leticia y tendrá capacidad para realizar entre seis y nueve estudios diarios, lo que representa un incremento del 600% en la oferta de este servicio y beneficiará a más de 2.000 personas cada año. Antes, quienes requerían este examen debían desplazarse hasta Bogotá, asumiendo altos costos, largos tiempos de espera y, en algunos casos, procesos judiciales para obtener autorización.

Según el comunicado, la nueva infraestructura fortalecerá la capacidad de atención en una región fronteriza con Brasil y Perú, al facilitar diagnósticos oportunos para comunidades indígenas, rurales y poblaciones históricamente alejadas de la medicina de alta complejidad.

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El proyecto fue liderado por la Organización de Imagenología Colombiana (OIC), con una inversión superior a un millón de dólares, el respaldo tecnológico de Siemens Healthineers y el apoyo logístico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y SATENA. Para superar los desafíos de transporte hacia Leticia, se instaló un resonador MAGNETOM Free.Star, diseñado para operar en regiones con condiciones logísticas complejas gracias a su diseño compacto y menor dependencia de helio líquido.

“Con este paso rompemos un centralismo de casi cuatro décadas en la medicina de alta complejidad. La tecnología no solo transforma vidas cuando es potente, sino cuando se pone al servicio de los lugares que el país había olvidado. Llevar resonancia magnética al Amazonas es acercar diagnóstico, oportunidad y esperanza a comunidades que durante años tuvieron que viajar para acceder a un derecho fundamental”, afirmó Francisco Vélez, Gerente General de Siemens Healthineers para Colombia, Perú y Ecuador.