Action Black lanzará modelo de franquicias para impulsar su expansión internacional

Action Black anunció el lanzamiento de un modelo de franquicias y socios locales con el que busca ampliar su crecimiento en la industria del fitness boutique y acelerar su expansión internacional. La decisión se produce tras varios años de operación con capital propio, periodo en el que la compañía alcanzó 137 sedes distribuidas en seis países.

La empresa informó que este esquema permitirá a emprendedores e inversionistas acceder a un modelo de negocio estructurado para operar clubes bajo la marca. El plan complementará la expansión hacia mercados como Inglaterra, China, República Dominicana y Ecuador, al tiempo que fortalecerá su presencia en Colombia y México.

Para respaldar esta estrategia, la compañía estructuró una financiación por US$18 millones junto con Bancolombia, BTG Pactual y Davivienda. Los recursos estarán destinados al crecimiento de la red en conjunto con los nuevos inversionistas.

De acuerdo con la empresa, el modelo contempla acompañamiento en la selección del punto comercial, diseño y construcción de los clubes, transferencia de tecnología, estrategias de mercadeo, procesos comerciales, capacitación del personal y soporte operativo.

“Nuestros inversionistas acceden a una marca exportada desde Colombia hacia México, Estados Unidos, Brasil, España, Portugal, República Dominicana, Ecuador e Inglaterra, con resultados financieros que respaldan la solidez de la propuesta. En el caso del mercado local y más estable, la compañía ha registrado un retorno de inversión promedio de 17.6 meses por sede, teniendo incluso varios casos de éxito de Pay Back de 8 meses, acompañado de márgenes EBITDA cercanos al 60% en clubes maduros y una tasa de cancelación mensual de clientes de apenas el 2.85 %, demostrando una altísima capacidad de retención y fidelización en el mercado”, explicó Wilder Zapata, líder de la compañía.

Action Black señaló que cada nueva sede contribuirá a la generación de empleo y se sumará a los cerca de 2.000 colaboradores directos e indirectos con los que cuenta actualmente. Para el próximo año, la empresa proyecta abrir varias decenas de nuevas franquicias y consolidar sus operaciones en los países donde ya tiene presencia.