UNAL Palmira abre inscripciones para Farmacia e Ingeniería Mecatrónica

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira abrió el proceso de admisión para dos nuevos programas académicos: Farmacia e Ingeniería Mecatrónica, que comenzarán actividades en 2027 y buscan responder a las necesidades de talento del sector farmacéutico y de la industria en el suroccidente del país.

Listado oficial de las carreras de la Universidad Nacional a las que se podrá ingresar sin presentar este requisito

Cada carrera contará inicialmente con 40 cupos y será ofrecida por primera vez en una universidad pública de esta región. Para su implementación, la sede incorporará nuevos docentes y fortalecerá su infraestructura académica y tecnológica.

El proceso de admisión estará abierto hasta el 19 de agosto. Los aspirantes deberán formalizar su inscripción y presentar la prueba de admisión el 20 de septiembre. Los resultados se publicarán el 9 de octubre.

El programa de Farmacia formará profesionales capacitados para desempeñarse en atención farmacéutica, investigación, desarrollo de medicamentos, formulación de políticas regulatorias y gestión de calidad. Además, incorporará el enfoque One Health, que integra la salud humana, animal y ambiental, junto con conocimientos sobre el uso tradicional de especies naturales.

Por su parte, Ingeniería Mecatrónica tendrá un énfasis en automatización, robótica e inteligencia artificial aplicada a sectores agrícolas, agroindustriales e industriales, con el objetivo de atender la demanda de profesionales especializados en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.

La convocatoria también está abierta para los demás programas de pregrado de la sede, entre ellos Medicina Veterinaria, Ingeniería Agronómica, Zootecnia, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agrícola, Administración de Empresas y Diseño Industrial.

Según la universidad, la ampliación de la oferta académica estará acompañada de nuevas contrataciones de docentes, tutorías para los estudiantes y la dotación de laboratorios especializados para garantizar la calidad de la formación.