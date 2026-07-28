TrIAna: la apuesta de AccessPark para llevar la inteligencia artificial a la gestión de parqueaderos

La operación de las empresas no debe ser ajena al avance de la inteligencia artificial, como uno de los canales de relacionamiento con sus clientes y usuarios finales.

Bajo esa comprensión del mundo digital actual, AccessPark, empresa especializada en hardware y software para parqueaderos y control de accesos, ha desarrollado TrIAna, un agente de inteligencia artificial 24/7 que resuelve fallas de los ingresos de los parqueaderos más rápido, e, incluso, permite tomar decisiones en segundos.

“Este lanzamiento es un gran paso para nosotros porque entendemos las necesidades del mercado. Integrar la inteligencia artificial de forma segura y confiable no es fácil, pero es lo que hemos logrado a través de este proceso: TrIAna interpreta grandes volúmenes de información en segundos y los convierte en respuestas diseñadas para nuestros clientes”, dice Nataly García Sanabria, CEO de AccessPark.

Así funciona TrIAna, al alcance de todos los dispositivos. Foto: Ejemplo de TrIAna de Accespark A.P.I.

A diferencia de los sistemas tradicionales, que obligan a navegar entre reportes y múltiples plataformas, TrIAna permite interactuar con la información mediante lenguaje natural. Los operadores y administradores pueden realizar preguntas sobre la operación, consultar indicadores, identificar novedades y obtener respuestas inmediatas, que facilitan una toma de decisiones más ágil y precisa.

Esta inteligencia artificial es, de acuerdo con García, un producto que se desarrolló sobre el conocimiento que AccessPark ha construido durante años en la automatización de parqueaderos y el control de accesos. Al estar integrada con el software, el hardware y la analítica de la compañía, comprende el contexto de cada instalación y entrega información útil para la experiencia de los usuarios.

Con TrIAna, AccessPark reafirma su apuesta por desarrollar tecnología propia en Colombia y demuestra que la innovación no consiste únicamente en automatizar procesos, sino en crear soluciones que interpreten la información y la conviertan en inteligencia para el negocio.