Nuevas marcas aterrizan en Mercado Libre: así crece la plataforma en el país

El comercio electrónico en Colombia sigue ganando espacio entre las grandes marcas y los consumidores. Durante el primer semestre de 2026, Mercado Libre, una de las empresas más importantes del sector en el mundo, incorporó 340 nuevas compañías a su ecosistema y superó las 1.400 tiendas oficiales activas en el país, un crecimiento que la empresa atribuye a la confianza de las marcas en el canal digital y al fortalecimiento de su operación logística.

Entre las nuevas incorporaciones de la plataforma se encuentran firmas como 3M, Salomon, Nestlé, Fila, Xiaomi, Chunky, Shell, Repsol, Spring, Sharpie, Villa Romana, Lactovit y Agility Gold, entre otras. Con este incremento, la compañía asegura que amplía la oferta disponible para los consumidores colombianos y consolida su posición dentro del comercio electrónico nacional.

Mercado Libre continúa fortaleciendo su presencia en Colombia al consolidarse como el principal punto de encuentro entre grandes marcas y millones de compradores colombianos. Con el crecimiento de tiendas oficiales activas, la plataforma fortalece el acceso a un portafolio de productos de alta calidad y variedad, al tiempo que brinda a empresas de todos los tamaños las mismas oportunidades para crecer y llegar a consumidores en todo el país.

La incorporación de nuevas marcas y la expansión de la oferta refuerzan al marketplace como el lugar donde los usuarios pueden encontrar todo en un mismo espacio. Además, la integración de soluciones como Mercado Pago y una experiencia logística ágil permite comprar, pagar y recibir o devolver productos de forma rápida, segura y predecible.

La logística sigue siendo uno de los principales diferenciales de la compañía y un factor clave para la satisfacción de los usuarios. Gracias a una moderna red de distribución, la mayoría de los pedidos realizados en Bogotá pueden entregarse el mismo día, mientras que los envíos nacionales llegan en un plazo de entre 24 y 48 horas.

Con el crecimiento continuo de su ecosistema de marcas y el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, Mercado Libre busca facilitar el acceso a una oferta cada vez más amplia, impulsar el desarrollo del comercio electrónico y seguir mejorando la experiencia de compra de millones de colombianos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Mercado Libre