Unilever y Mercado Libre aceleran la digitalización del consumo en Colombia

El comercio electrónico sigue ganando terreno en Colombia, especialmente en categorías tradicionales como el consumo masivo. En esa línea, Unilever y Mercado Libre consolidaron una alianza estratégica para fortalecer la presencia digital de marcas como Dove, Axe, Rexona y Pond’s en el país.

La iniciativa busca responder a los cambios en los hábitos de consumo, donde los usuarios priorizan rapidez, conveniencia y seguridad en sus compras.

A través de la tienda oficial de Unilever dentro de Mercado Libre, los consumidores pueden acceder a productos de cuidado personal, hogar y alimentos desde cualquier lugar, con opciones de pago flexibles y entregas en tiempos reducidos.

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Uno de los pilares de esta alianza es la capacidad logística. Mercado Libre cuenta con una red que cubre 31 de los 32 departamentos del país, permitiendo entregas entre 24 y 48 horas en las principales ciudades. Este alcance busca eliminar barreras geográficas y consolidar la confianza en el canal digital.

El comercio electrónico se ha convertido en un motor clave de crecimiento para Unilever. Desde 2023, este canal ha registrado un aumento cercano al 30% para la compañía, lo que refleja una estrategia enfocada en integrar el entorno digital con sus campañas de marca y acercarse al consumidor en el momento de decisión de compra.

Como parte de esta apuesta, la compañía lanzó “La Tripleta Ganadora”, una iniciativa que combina experiencia de marca, fidelización y comercio digital.

A través de esta estrategia, los consumidores pueden interactuar con productos como Dove, Axe y Rexona, y acceder a beneficios o premios mediante la plataforma de Mercado Libre.

Para Doménico Barbato, Gerente General de Mercado Libre para Colombia y Venezuela, esta alianza refuerza el papel del comercio electrónico como motor de la economía digital en el país.

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Por su parte, Renato Banhara, Gerente General de Unilever para la Región Andina, destacó que el objetivo es estar cada vez más cerca del consumidor y ampliar el acceso a sus productos a través de canales digitales.

Con este movimiento, ambas compañías buscan no solo fortalecer su posicionamiento en el e-commerce, sino también acelerar la transformación del consumo masivo hacia un entorno cada vez más digital.