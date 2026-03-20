Mercado Libre anuncia su mayor inversión histórica en Colombia para 2026

Mercado Libre anunció que invertirá US$600 millones en Colombia durante 2026, la cifra más alta de su trayectoria en el país y una señal del peso que sigue ganando el mercado colombiano dentro de su operación regional.

El monto representa un aumento de un 27 % frente a 2025 y de un 58 % frente a 2024, cuando la inversión había sido de US$470 millones y US$380 millones, respectivamente.

La compañía explicó que estos recursos se destinarán a fortalecer su ecosistema tecnológico y logístico, con el objetivo de mejorar la experiencia de los cerca de 8 millones de compradores y vendedores que hoy usan la plataforma en Colombia.

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Dentro de ese universo están más de 1.000 tiendas oficiales y más de 30.000 pequeñas y medianas empresas, un segmento que se ha convertido en una de las bases del crecimiento del comercio electrónico en el país.

El anuncio refleja una expansión sostenida de la operación de Mercado Libre, que en los últimos años ha buscado ganar eficiencia en distribución, tiempos de entrega y capacidad de atención en un mercado cada vez más competitivo.

La apuesta también incluye un componente de formación; parte del capital financiará el primer Mercado Libre Experience en Colombia, un evento enfocado en comercio electrónico y capacitación para marcas, vendedores y emprendedores.

“Estos US$600 millones reflejan nuestra visión de largo plazo para Colombia. Creemos que el crecimiento sostenible del país ocurre por fortalecer a sus pymes con herramientas, conocimiento y tecnología de clase mundial”, afirmó Doménico Barbato, gerente general de Mercado Libre para Colombia y Venezuela.

Más allá de la magnitud de la cifra, la decisión confirma que Colombia sigue siendo vista como un mercado estratégico para la expansión del comercio digital.

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La competencia ya no depende solo del precio, sino también de la logística, la tecnología y la capacidad de escalar servicios; la inversión apunta a reforzar la posición de la compañía en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento en la región.