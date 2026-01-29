Economía

Expertos revelan cinco problemas que frenan a las pymes y emprendimiento del país

En Colombia, solo cerca de un tercio de las empresas sobrevive cinco años después de su creación; el 33,5 % llega viva al quinto año, según Confecámaras.

Manuel Santiago Sánchez González

30 de enero de 2026, 2:05 a. m.
Empresarios deben conocer el entorno para lograr sostenerse en el mercado.
Empresarios deben conocer el entorno para lograr sostenerse en el mercado.

Cada año nacen miles de empresas en Colombia, pero muy pocas logran consolidarse. De acuerdo con Confecámaras, solo el 33,5 % de las unidades productivas creadas en un año típico sigue activa cinco años después.

Según BBVA Research y ANIF, las micro, pequeñas y medianas empresas forman el núcleo de la economía: representan el 99,5 % de las empresas formales, generan cerca del 79 % del empleo y aportan hasta el 40 % del PIB. Cuando una pyme fracasa, no se pierde solo una idea de negocio; se pierden empleos, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo local.

Informe revela los 5 pecados capitales que hoy cometen las empresas al empezar su camino en el mercado.

Más allá de factores macroeconómicos y políticos hay patrones que se repiten en la gestión de las pymes: ausencia de estrategias claras, poca disciplina financiera, dificultad para usar la inteligencia artificial y la automatización de forma estratégica, equipos que no se consolidan como alto rendimiento y escasez de espacios donde los empresarios puedan aprender y crecer junto a pares.

Andrés Bilbao (cofundador de Rappi.), Daniel Bilbao y Dylan Rosemberg, empresarios y expertos del sistema empresarial del país identificador una serie de dolores que se repiten en las pymes colombianas y que frenan su evolución:

Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount tras acuerdo con Netflix

1- Estrategia débil y poco control de gestión: Muchas empresas nacen alrededor de un producto o servicio atractivo, pero no desarrollan una ruta clara de crecimiento ni mecanismos de seguimiento. La planeación suele quedarse en presentaciones, sin indicadores básicos de ventas, rentabilidad o recurrencia de clientes. Sin un tablero sencillo de control, el negocio se maneja “a ojo” y se pierde capacidad de anticipar problemas.

2- Caja frágil y poca disciplina financiera: El flujo de caja es uno de los puntos más críticos. Es frecuente encontrar pymes donde se mezclan las finanzas del negocio con las personales, no hay proyecciones de ingresos y gastos y el crédito se usa de forma reactiva para tapar huecos. En un contexto de tasas altas, depender de uno o dos clientes grandes o de ciclos de pago largos deja a muchas empresas al borde del ahogo cuando cae una venta o se retrasa un pago.

3- Falta de entendimiento e incorporación real de la IA y la automatización: La conversación sobre inteligencia artificial ya es masiva, pero en buena parte de las pymes la IA se limita a herramientas aisladas (un chatbot, una integración puntual, una licencia de software) sin un diseño de procesos de fondo. Falta talento capaz de repensar comercial, servicio y operaciones desde la IA, y muchos proyectos se quedan en pilotos que no cambian los números del negocio.

La Startup Rocketfy ofrecerá capacitaciones a empresarios pyme de Cali
Miles de pymes cierran a los pocos años de su creación.

4- Equipos que no se consolidan como alto rendimiento: Otra constante es la dificultad para armar y sostener equipos fuertes. La rotación alta, la falta de claridad en roles, la dependencia excesiva del fundador y la ausencia de procesos básicos de seguimiento hacen que la empresa camine al ritmo de unas pocas personas. Eso limita la capacidad de escalar, de innovar y de aprovechar oportunidades: el fundador termina apagando incendios, sin espacio mental para la estrategia.

5- Poca innovación y gestión tradicional en mercados que cambian rápido: Aunque la narrativa del emprendimiento está llena de casos de innovación, muchas pymes siguen operando con modelos muy parecidos a los de hace diez o quince años. La oferta cambia poco, se experimenta poco con nuevos canales o formatos y se toma poca información del mercado para ajustar producto o precio. En un entorno donde los clientes comparan en línea, esperan respuesta rápida y valor agregado, quedarse en la gestión tradicional se traduce en pérdida de relevancia y en márgenes cada vez más apretados.

Noticias Destacadas