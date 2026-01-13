Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount tras acuerdo con Netflix

El conglomerado de medios Paramount Skydance presentó una demanda en Estados Unidos contra Warner Bros Discovery (WBD) para obligar al grupo de cine y televisión a revelar información a los accionistas que considera necesaria para evaluar su oferta de compra.

La demanda, anunciada el lunes en un comunicado, es el último episodio de una saga de varios meses.

A finales de octubre, WBD dijo que estaba abierta a recibir ofertas de adquisición. A principios de diciembre, su directorio aceptó una propuesta del gigante del streaming Netflix. Y el 7 de enero, WBD rechazó formalmente una oferta hostil de Paramount Skydance, que había sido la primera en demostrar interés por el grupo.

Ahora Paramount Skydance critica al consejo de administración de WBD por no proporcionar a los accionistas la información necesaria para comparar su oferta con la de Netflix, ya que ambas se basan en alcances diferentes.

A diferencia de Netflix, Paramount Skydance propone tomar el control de todo WBD. Netflix planea adquirir solo una parte de los activos, dejando de lado los canales de televisión, en particular CNN y Discovery, que WBD pretende cotizar por separado en la bolsa de valores bajo el nombre de Global Networks.

Paramount Skydance valora la totalidad de WBD en 108.000 millones de dólares, mientras que Netflix valora a WBD, excluyendo Global Networks, en 82.700 millones de dólares, en ambos casos con deuda incluida.

“Estamos comprometidos a llevar nuestra oferta pública de adquisición hasta el final”, dijo el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, en una carta a los accionistas.

Paramount Skydance presentó la demanda ante el Tribunal de Equidad del estado de Delaware, especializado en asuntos empresariales y financieros.

Esta acción legal se emprende antes de la junta de accionistas de WBD, donde se les pedirá que voten sobre la propuesta de adquisición por parte de Netflix en una fecha aún por determinar.

Pronunciamiento de Warner Bros

Por medio de una comunicación oficial, Warner Bros respondió a la demanda presentada por Paramount, en la cual expone los detalles de las propuestas comerciales.

“A pesar de sus múltiples oportunidades, Paramount Skydance sigue proponiendo una transacción que nuestra junta directiva concluyó por unanimidad que no es superior al acuerdo de fusión con Netflix”,

Junto a esto, la empresa detalló las comunicaciones que se han producido entre las dos partes y las razones por la cual no se han aceptado las ofertas.

“A pesar de seis semanas y numerosos comunicados de prensa, Paramount Skydance no ha aumentado el precio ni ha abordado las numerosas y obvias deficiencias de su oferta”.

*Con información de AFP.