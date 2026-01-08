Warner Bros rechaza nuevamente la adquisición de Paramount y pide a los accionistas que se queden con la oferta de Netflix

Warner Bros. rechazó nuevamente una oferta de adquisición de Paramount y le dijo el miércoles a los accionistas que se queden con una oferta rival de Netflix.

La dirección de Warner ha rechazado repetidamente las propuestas de Paramount, propiedad de Skydance, e instó a los accionistas hace apenas unas semanas a respaldar la venta de su negocio de streaming y estudios a Netflix por 72 000 millones de dólares . Paramount, por su parte, ha intentado mejorar su oferta hostil de 77 900 millones de dólares por toda la compañía.

Netflix sacudió el mercado al anunciar un acuerdo con Warner por 82.700 millones de dólares. Pero Paramount no se quedó atrás y puso sobre la mesa más de 108.000 millones. Foto: getty images

Warner Bros. Discovery anunció el miércoles que su junta directiva determinó que la oferta de Paramount no beneficia a la compañía ni a sus accionistas. Recomendó nuevamente a los accionistas que apoyen el acuerdo con Netflix.

“La oferta de Paramount sigue ofreciendo un valor insuficiente, incluyendo cláusulas como una financiación de deuda extraordinaria que genera riesgos para el cierre y falta de protección para nuestros accionistas si la transacción no se completa”, declaró Samuel Di Piazza Jr., presidente de Warner Bros. Discovery, en un comunicado. En cambio, añadió, el acuerdo de la compañía con Netflix “ofrecerá un valor superior con mayor seguridad”.

¿Qué pueden esperar las salas de cine, después de conocerse los anuncios de compra de Warner Bros? “El escenario es muy incierto”

Paramount no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La oferta hostil de la compañía sigue sobre la mesa. Los accionistas de Warner tienen hasta el 21 de enero para ofrecer sus acciones.

A finales del mes pasado, Paramount anunció una “garantía personal irrevocable” del fundador de Oracle, Larry Ellison —padre del director ejecutivo de Paramount, David Ellison—, para respaldar la oferta de la compañía con una financiación de capital de 40.400 millones de dólares. Paramount también aumentó el pago prometido a los accionistas a 5.800 millones de dólares si los reguladores bloquean el acuerdo, equivalente a la comisión de rescisión de Netflix.

En su carta a los accionistas del miércoles, Warner expresó su preocupación por un posible acuerdo con Paramount. Warner afirmó que considera la oferta, en esencia, una compra apalancada, que implica una gran deuda, y también señaló las restricciones operativas impuestas por la oferta de Paramount y que podrían obstaculizar el rendimiento de WBD durante la transacción.

La batalla por Warner y el valor de cada oferta se complican porque Netflix y Paramount buscan objetivos distintos. La adquisición propuesta por Netflix solo incluye el negocio de estudios y streaming de Warner, incluyendo sus divisiones de producción de cine y televisión tradicionales y plataformas como HBO Max. Pero Paramount quiere la compañía completa, que, además de los estudios y el streaming, incluye cadenas como CNN y Discovery.

Empresas de comunicación en apuros por ofertas de compra a Warner Bros

Si Netflix tiene éxito, las operaciones de noticias y cable de Warner se separarían en su propia compañía, bajo una separación previamente anunciada.Una fusión con cualquiera de las dos compañías podría tardar más de un año en concretarse y atraerá un enorme escrutinio antimonopolio en el proceso.

Netflix busca quedarse con Warner Bros. Foto: Netflix

Debido a su magnitud y potencial impacto, es casi seguro que desencadenará una revisión por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., que podría demandar para bloquear la transacción o solicitar cambios. Otros países y organismos reguladores extranjeros también podrían impugnar la fusión. Y se espera que la política entre en juego bajo la presidencia de Donald Trump , quien ha hecho sugerencias sin precedentes sobre su participación personal en la viabilidad del acuerdo.

Los grupos comerciales de la industria del entretenimiento han seguido haciendo sonar la alarma sobre ambos acuerdos.

En una declaración dirigida el miércoles a un subcomité antimonopolio del Congreso, Cinema United, que representa a más de 60.000 salas de cine en todo el mundo, reiteró su profunda preocupación por la posibilidad de que la adquisición de Netflix perjudique tanto a los espectadores como a los trabajadores de las salas, señalando la dependencia que el gigante del streaming ha tenido en el pasado de su plataforma en línea.

El grupo afirmó que sus preocupaciones no eran menos graves en el caso de la oferta de Paramount, advirtiendo de las consecuencias de una mayor consolidación en general, que, según afirmó, podría resultar en la pérdida de empleos y una menor diversidad en la producción cinematográfica.

*Con información de AP.