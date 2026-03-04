Tras varios años de éxito en la televisión, Juego de Tronos se prepara para su debut en la pantalla grande. Según el portal de noticias “Page Six Hollywood”, Warner Bros. está desarrollando una película que se centrará en Aegon I Targaryen y su conquista de Westeros, un evento crucial en la historia del mundo creado por George R. R. Martin. Beau Willimon, guionista de House of Cards y Andor, está escribiendo el guion de la película.

Misma historia, pero diferentes formatos

Se anunció que HBO y Warner Bros. desarrollarán versiones simultáneas de la misma historia centrada en el personaje de Aegon I Targaryen. Mientras que el proyecto cinematográfico está concebido como una espectacular superproducción de alto presupuesto con efectos visuales de primer nivel, la serie televisiva de HBO pretende explorar al personaje en un formato más profundo y prolongado.

Según ‘NME’, en 2024 la serie está siendo escrita por Mattson Tomlin, guionista de The Batman II. Una vez se completen los guiones y se estimen sus costos, Warner Bros. evaluará ambos proyectos y tomará una decisión sobre cuál se producirá.

Un proyecto que ha estado en la mira por bastante tiempo

Desde 2013, se ha contemplado la posibilidad de llevar el universo de Juego de Tronos al cine. Los showrunners originales de la serie, David Benioff y Dan Weiss, propusieron cerrar la historia con una trilogía cinematográfica, similar a la de The Lord of the Rings. Sin embargo, esta idea no se materializó. Mientras tanto, el universo televisivo de Juego de Tronos continúa expandiéndose con producciones como El caballero de los siete reinos.

La primera temporada de esta serie ya concluyó y la segunda se encuentra en producción. Asimismo, House of the Dragon, serie que explora la historia de la dinastía Targaryen, sigue en desarrollo, con su tercera temporada programada para estrenarse durante el verano. Adicionalmente, en el Reino Unido se estrenó recientemente la obra teatral Game of Thrones: The Mad King.

Esto es lo que te puedes esperar de esta película

Aegon I Targaryen, conocido como el Conquistador, es una figura clave en la historia de Juego de Tronos. Su campaña épica para unificar los Siete Reinos de Poniente bajo un solo estandarte marcó el inicio de este mundo. Con la ayuda de sus hermanas-esposas, Visenya y Rhaenys, y de sus poderosos dragones, sometió a las casas nobles y fundó la dinastía Targaryen, forjando el icónico Trono de Hierro.

Este anuncio llega además en medio de un contexto de transformación dentro de la industria, con negociaciones sobre una posible adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount Skydance. El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, declaró recientemente que Game of Thrones es su serie favorita de la cadena, comentario que muchos interpretaron como una señal de continuidad para la franquicia.