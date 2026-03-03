Empresas

Las plataformas HBO Max y Paramount+ se fusionan para destronar a Netflix

Paramount adquiere Warner Bros. Discovery por 110.000 millones de dólares. La unión que transformará el mercado del 'streaming' global.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

3 de marzo de 2026, 1:51 p. m.
Paramount sella la compra de Warner Bros. Discovery unificará sus plataformas de 'streaming'.
Paramount sella la compra de Warner Bros. Discovery unificará sus plataformas de 'streaming'. Foto: x

Paramount Global, bajo el liderazgo de David Ellison, oficializó la adquisición de Warner Bros. Discovery en una operación valorada en 110.000 millones de dólares. El movimiento estratégico resultará en la fusión de Paramount+ y HBO Max en una sola interfaz, consolidando un catálogo que supera los 200 millones de suscriptores para competir directamente con el liderazgo global de Netflix.

Una transacción histórica en Wall Street

El acuerdo, firmado el pasado viernes, establece un pago de 31 dólares por acción en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD. Esta cifra representa una prima significativa respecto a los valores previos de mercado y surge luego de que Netflix se retirara de la puja el pasado jueves. Cabe recordar que, en diciembre de 2025, Netflix había planteado una alianza preliminar por 72.000 millones de dólares, oferta que fue superada por la propuesta de Paramount.

Según el cronograma corporativo, se espera que la votación de los accionistas se realice a mediados de marzo de 2026. De no concretarse el cierre antes del 30 de septiembre, la compañía ha previsto una comisión de 0,25 dólares por acción por cada trimestre de retraso, garantizando así la estabilidad de la inversión.

El nacimiento de una nueva plataforma única

Durante su primera llamada con inversionistas tras la victoria en la puja, David Ellison confirmó el paso más esperado por los usuarios: la unificación tecnológica. “Combinaremos los portafolios de streaming de ambas compañías en una plataforma más fuerte en los próximos años”, afirmó el ejecutivo.

La suma de ambos servicios alcanza, en el papel, los 210,5 millones de suscriptores. No obstante, analistas del sector y el propio Ellison reconocen que esta cifra podría ajustarse debido a la “superposición de cuentas”, un fenómeno donde un mismo usuario paga ambos servicios simultáneamente. Como referencia, datos previos de la industria sugerían que hasta un 80 % de los suscriptores de HBO Max poseían también una cuenta en Netflix, plataforma que recientemente reportó haber superado los 325 millones de usuarios.

El futuro de los contenidos: HBO, CNN y franquicias globales

Pese a la integración de la plataforma, la marca HBO mantendrá una autonomía operativa. Ellison destacó el “trabajo extraordinario” de Casey Bloys, director ejecutivo de HBO, asegurando que el prestigio de la marca se mantendrá independiente dentro del nuevo ecosistema.

El catálogo resultante promete ser uno de los más robustos de la historia:

  • De Warner Bros./HBO: Franquicias como Game of Thrones, The Sopranos y el universo cinematográfico de DC.
  • De Paramount: Títulos de alto impacto como Yellowstone, Star Trek y las producciones de Paramount Pictures.

Además, la operación incluye la adquisición de CNN. Contrario a las especulaciones sobre una posible venta de la cadena de noticias, Ellison fue enfático al declarar que Paramount “no tiene previsto desinvertir por ahora” en el negocio del cable, apostando por una estrategia de activos tradicionales y digitales combinados.

Impacto en la audiencia y cambios de marca

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es el nombre del nuevo servicio. Tras años de cambios constantes en la marca de Warner, pasando de HBO Now a HBO Max, luego a Max y recientemente regresando a HBO Max, la nueva administración se enfrenta al reto de fidelizar a una audiencia que ha experimentado múltiples cambios de identidad en muy poco tiempo.

Este acuerdo no solo redefine la “guerra del streaming”, sino que posiciona a esta nueva plataforma como un competidor fuerte, capaz de negociar derechos de transmisión deportiva y eventos en vivo, un terreno donde Paramount ya tiene experiencia y que ahora se fortalecerá con la infraestructura global de WBD.

