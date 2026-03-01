Cultura

Steven Spielberg arrasa en Netflix: el tráiler de su nueva miniserie ya supera las 10 millones de visitas y llega en marzo

Steven Spielberg regresa al mundo prehistórico con ‘Los dinosaurios’, la miniserie de Netflix que ya supera las 10 millones de visitas en su tráiler.

Valentina Rueda Rodríguez

1 de marzo de 2026, 9:31 a. m.
La nueva miniserie sobre dinosaurios que ya es un fenómeno antes de su estreno
La nueva miniserie sobre dinosaurios que ya es un fenómeno antes de su estreno Foto: x

El reconocido director Steven Spielberg y la plataforma de streaming Netflix han logrado captar la atención global con el anuncio de su más reciente colaboración. Se trata de ‘Los dinosaurios’, una miniserie documental que, a pocos días de haber revelado su primer adelanto, ya se perfila como uno de los lanzamientos más exitosos del año, superando las 11 millones de reproducciones en YouTube.

Un fenómeno digital sin precedentes

El impacto de esta producción ha sido inmediato. El tráiler oficial de la serie ha logrado cifras de visualización que compiten directamente con las grandes producciones de ficción de la plataforma. Con más de 10 millones de vistas solo en el canal principal de Netflix, y cifras que superan los 5 millones adicionales si se suman plataformas como TikTok e Instagram, la expectativa es comparable a fenómenos como Stranger Things o Los Bridgerton.

Este interés masivo no es casualidad. La figura de Steven Spielberg está intrínsecamente ligada al éxito de este género desde 1993, cuando el estreno de ‘Jurassic Park’ transformó la industria del cine y despertó un interés científico y cultural por la paleontología que persiste hasta hoy.

La fórmula del éxito: Spielberg y Morgan Freeman

La miniserie, que consta de cuatro episodios, no solo cuenta con el respaldo de Spielberg en la producción, sino también con la voz del ganador del Óscar, Morgan Freeman, en la narración para su versión original. Esta combinación de talentos busca elevar el estándar del documental de naturaleza, un área donde Netflix ha cosechado premios anteriormente con títulos como Nuestro Planeta.

De acuerdo con la descripción oficial proporcionada por la plataforma, la serie explorará la evolución de estas criaturas desde sus formas más primitivas, hasta gigantes icónicos. El objetivo es ofrecer un viaje épico que explique no solo su dominio sobre la Tierra, sino también los factores biológicos y climáticos que llevaron a su extinción.

Un estreno estratégico para el mercado global

El lanzamiento de todos los episodios está programado para el próximo 6 de marzo. La industria del entretenimiento observa con atención este estreno, pues representa una apuesta significativa por el contenido educativo de alta calidad técnica. La serie promete mostrar cómo estos animales evolucionaron durante milenios en respuesta a un mundo geológicamente inestable, utilizando tecnología de efectos visuales de última generación.

Para el público colombiano y latinoamericano, donde las producciones de Spielberg históricamente han dominado la taquilla y las listas de popularidad, este estreno se posiciona como el contenido más esperado del primer trimestre de 2026. La capacidad de Spielberg para “humanizar” la ciencia y presentarla como un espectáculo visual garantiza, que ‘Los dinosaurios’ se convierta en un material de referencia tanto para el entretenimiento familiar como para el sector educativo.

