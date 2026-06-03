Nadie la baja del primer puesto: la serie que conquista más de 40 países y rompe récords

El gran regreso de Beth y Rip de Yellowstone en Rancho Dutton ha causado revuelo en el competitivo mundo del streaming, convirtiéndose pocos días después de su estreno en una de las series favoritas de millones de espectadores en diferentes partes del mundo.

Con solo cuatro episodios, esta producción ha logrado posicionarse como número en la plataforma Paramount+, batiendo todos los récords de la propia saga ideada por Taylor Sheridan.

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De acuerdo con las cifras compartidas por el portal FlixPatrol, Rancho Dutton se ha destacado como número 1 indiscutible en 41 países, incluyendo España, lo que comprueba que está arrasando en streaming.

Episodios de Rancho Dutton

El universo de Yellowstone continúa demostrando su enorme capacidad para captar la atención de la audiencia. Los resultados obtenidos por el estreno de Rancho Dutton son una prueba de ello, especialmente porque coincidió con la emisión del episodio final de Marshals: Una historia de Yellowstone, otra producción derivada de la franquicia que también registró destacadas cifras y alcanzó varios récords de sintonía.

La acogida de esta nueva apuesta ha sido contundente ya que, a pesar de contar únicamente con cuatro episodios emitidos, la producción ya acumula cifras que la posicionan como uno de los grandes éxitos del momento.

Este desempeño vuelve a poner en el centro de atención a Taylor Sheridan, responsable de una de las franquicias televisivas más exitosas de los últimos años.

Sinopsis de la serie

“Tras un incendio que arrasa su rancho en Montana, Rip y Beth Dutton apuestan todo por una nueva vida en Rio Paloma, Texas, donde cada nuevo día está lleno de esperanza… y en cada esquina se esconde un ajuste de cuentas", señala parte de la sinopsis de la serie.

En esta historia, la esperanza de comenzar una nueva vida juntos y dejar atrás las sombras del pasado vinculadas a Yellowstone parece estar al alcance de la mano.

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Sin embargo, ese sueño se desvanece rápidamente cuando los protagonistas se enfrentan a una dura realidad marcada por conflictos, amenazas y la aparición de un poderoso rival dispuesto a hacer lo que sea necesario para defender su dominio sobre el rancho.

“En el sur de Texas, los lazos de sangre mandan, el perdón es efímero y tu supervivencia puede costarte hasta el alma”, agrega el adelanto de esta afamada producción protagonizada por Kelly Reilly y Cole Hauser, los cuales vuelven a sus papeles de Beth Dutton y Rip Wheeler, respectivamente.