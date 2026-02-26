Paramount tendría el camino despejado para la compra de Warner Bros tras la renuncia de Netflix a igualar la oferta

Netflix se niega a aumentar su oferta para adquirir el estudio y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery, en una decisión que deja a Paramount en posición de comprar a su histórico rival de Hollywood.

El jueves, después de que la junta directiva de Warner anunciara que la oferta de Paramount, propiedad de Skydance, era superior al acuerdo que había alcanzado previamente con Netflix, el gigante del streaming afirmó que el nuevo precio que tendría que pagar para concretar la adquisición haría que el acuerdo “ya no fuera financieramente atractivo”.

Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount tras acuerdo con Netflix

“Creemos que habríamos sido firmes defensores de las marcas icónicas de Warner Bros.”, declararon los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, en un comunicado conjunto. “Pero esta transacción siempre fue una ventaja al precio justo, no una necesidad a cualquier precio”.

Netflix no igualaría la oferta de Paramount. Foto: getty images

Sarandos y Peters también agradecieron a la directiva de Warner. La compañía había respaldado de manera reiterada el acuerdo alcanzado con Netflix desde diciembre e, incluso al anunciar el jueves que la última oferta de Paramount era superior, afirmó que su junta directiva mantenía su recomendación previa a favor de Netflix.

Paramount y Warner no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la decisión de Netflix de retirarse. La noticia se conoció después de que Paramount aumentara su oferta por toda la compañía a 31 dólares por acción, además de otras revisiones.

Una eventual compra de Warner Bros. Discovery transformaría Hollywood y el panorama mediático en general. A diferencia de Netflix, que solo buscaba adquirir el estudio y el negocio de streaming de Warner por 27,75 dólares por acción, Paramount pretende comprar la compañía completa. Esto implicaría que HBO Max, títulos como “Harry Potter” e incluso CNN quedarían bajo un nuevo control.

La CBS de Paramount ha experimentado cambios editoriales, entre ellos la incorporación de Bari Weiss, fundadora de Free Press, a CBS News, bajo la nueva administración de Skydance. En caso de concretarse la adquisición de Warner por parte de Paramount, algunos críticos advierten sobre posibles cambios similares en CNN.

Paramount tendría la mejor oferta en la actualidad para quedarse con Warner Bros. Foto: AFP

Una fusión Paramount-Warner también combinaría dos de los cinco estudios históricos de Hollywood que aún se conservan, además de sus canales de cine. Además de “Harry Potter”, películas de Warner como “Superman”, “Barbie” y “Una batalla tras otra”, así como exitosas series de televisión como “El Loto Blanco” y “Succession”, se unirían al catálogo de contenido de Paramount.

Hoy en día, la programación de Paramount incluye “Top Gun”, “Titanic” y “El Padrino”. Además de CBS, posee cadenas como MTV y Nickelodeon, además del servicio de streaming Paramount+.

Los ejecutivos de Paramount han argumentado que la fusión beneficiará a los consumidores y a la industria en general. Sin embargo, legisladores y grupos del sector del entretenimiento han dado la voz de alarma, advirtiendo que una adquisición por parte de Warner solo consolidaría aún más el poder en una industria que ya está dominada por unas pocas grandes empresas. Los críticos afirman que esto podría resultar en pérdidas de empleos, menor diversidad en la producción cinematográfica y, potencialmente, más problemas para los consumidores, que ya se enfrentan al aumento de los costos de las suscripciones de streaming.

Netflix, Warner y Paramount han pasado los últimos meses en un intenso debate público sobre qué acuerdo ofrece mejores condiciones regulatorias y mayor valor para los accionistas de Warner. El anuncio del jueves se produjo poco después de que Paramount subiera la apuesta.

Empresas de comunicación en apuros por ofertas de compra a Warner Bros

Además de aumentar el precio de compra propuesto para Warner, la compañía también acordó una comisión regulatoria por rescisión de 7.000 millones de dólares. Paramount se comprometió a incrementar la comisión previamente ofrecida. Inicialmente, había señalado que pagaría 25 centavos por acción por cada trimestre en que el acuerdo se extendiera después de fin de año. Ahora acordó pagar esa cantidad si la operación no se concreta para finales de septiembre, según informó Warner.

Sin embargo, Paramount está asumiendo miles de millones de dólares en deuda para financiar su oferta. El padre de David Ellison, fundador de Oracle, Larry Ellison, respalda la propuesta presentada por la empresa de su hijo. Además, fondos soberanos extranjeros han aportado capital para la oferta, lo que ha generado escrutinio.

*Con información de AP.