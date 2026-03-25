Sistema financiero

Cooperativas financieras ganan terreno en Colombia, con señales de alerta en el resto de 2026

El sector registró crecimientos en cartera, depósitos y excedentes.

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Redacción Economía
25 de marzo de 2026, 3:56 p. m.
El ahorro en cooperativas sigue creciendo con fuerza en Colombia.
El ahorro en cooperativas sigue creciendo con fuerza en Colombia. Foto: Getty Images

El sistema financiero cooperativo en Colombia cerró 2025 con resultados sólidos, impulsados por un aumento significativo en sus excedentes y una expansión sostenida de su actividad.

Sin embargo, el panorama hacia 2026 plantea desafíos que podrían poner a prueba la sostenibilidad de este crecimiento.

De acuerdo con el más reciente balance de Fecolfin, los excedentes del sector aumentaron un 49 % y superaron los $530 mil millones, en medio de una expansión general de su operación. Los activos alcanzaron los $38,9 billones, con un crecimiento anual del 9 %, respaldado por la confianza de más de 4,5 millones de asociados en todo el país.

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El dinamismo también se reflejó en el crédito. La cartera total llegó a $30,8 billones, con un crecimiento del 7,5 %, lo que representa más de $2,1 billones adicionales en financiación para hogares, trabajadores y pequeños empresarios.

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El crédito de consumo continúa siendo el principal motor, con una participación cercana al 68 %, lo que evidencia el enfoque social del modelo cooperativo.

En paralelo, el ahorro mantuvo una tendencia positiva. Los depósitos administrados por las entidades del sector alcanzaron los $25,2 billones, con un crecimiento de 8,3 % anual. De estos, los depósitos a término representaron el 64,5 %, reflejando la preferencia de los asociados por instrumentos de ahorro programado y mayor estabilidad financiera.

Dentro del sistema, las cooperativas de ahorro y crédito siguen concentrando la mayor actividad. Estas entidades administran $24,5 billones en activos y agrupan el 63 % de la cartera total, el 57,8 % de los depósitos y el 76,7 % de los aportes sociales, consolidándose como el núcleo del modelo financiero cooperativo.

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En términos de estabilidad, los indicadores financieros muestran un comportamiento favorable. El margen financiero del sector se ubicó en un 111 %, evidenciando capacidad para cubrir gastos operativos, mientras que la cartera en riesgo se situó en un 8,9 %, con una tendencia a la baja desde mediados de 2024.

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La expansión del crédito refleja mayor dinamismo en la economía de base. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, el sector mantiene niveles de cobertura superiores a los del sistema bancario tradicional, lo que sugiere una gestión prudente del riesgo.

Otro elemento relevante fue el fortalecimiento patrimonial. Los aportes sociales crecieron un 10,1 % en 2025, superando el ritmo del resto de la industria financiera y reflejando la participación activa de los asociados en el crecimiento del modelo.

No obstante, el entorno para 2026 introduce incertidumbre. Factores como la evolución de las tasas de interés, los ajustes regulatorios y el contexto macroeconómico podrían afectar el margen financiero del sector.

En este escenario, la diversificación de la oferta crediticia y el fortalecimiento del capital institucional aparecen como prioridades para mantener la senda de crecimiento.

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El reto ahora es preservar este crecimiento en un entorno más exigente”, señaló el presidente de Fecolfin, Freddy Castro, al advertir que la sostenibilidad dependerá de decisiones prudentes en materia financiera y regulatoria.

En conjunto, los resultados muestran un sector que gana relevancia dentro del sistema financiero colombiano, pero que deberá adaptarse a un entorno más retador para consolidar su expansión en los próximos años.