En el Plan Financiero 2026, el Gobierno reconoce que habrá un periodo de mayor inflación

Observatorio Fiscal de la Javeriana ya puso la lupa en las cuentas presentadas por el Ministerio de Hacienda, tras una demora inusual en destaparlas.

Redacción Economía
11 de marzo de 2026, 3:51 p. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Finalmente, después de una larga espera, el país conoció el Plan Financiero 2026, la hoja de ruta que seguirá en este año en materia de ingresos, gastos, déficit y deuda. Y lo destacable es que rehace varias proyecciones, lo que a su vez confirma que este será un año de complejidades.

El Ministerio de Hacienda, con el Plan Financiero, parte de supuestos, tanto en materia de crecimiento de la economía como de inflación, precio del dólar y del petróleo, principalmente, ya que de ello dependen las cuentas que se proyecten para el año.

Ojo, pasan de estimar una inflación de un 3,2 % a un 5,8 %.

Uno de los puntos, luego de una revisión preliminar de las cifras que el gobierno puso en el Plan Financiero, es que reconocen que habrá un periodo de mayor inflación, según lo advierte Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Hay que recordar que el Gobierno, en las pasadas juntas del Banco de la República, ha ejercido presión para que se bajen las tasas de interés de referencia; mientras que la junta directiva del Emisor, en su mayoría, se ha mantenido incólume, previendo que la inflación va a subir, en parte, por el generoso incremento en el salario mínimo aplicado en este año.

Ahora, en las primeras señales que envía el Plan Financiero para este año, el Ministerio de Hacienda pasó de estimar una inflación de un 3,2 % a un 5,8 % en este año.

Estos son los supuestos con los que el Gobierno hizo las cuentas para 2026.
Estos son los supuestos con los que el Gobierno hizo las cuentas para 2026. Foto: Ministerio de Hacienda / Informe Plan Financiero 2026

Noticia en desarrollo…