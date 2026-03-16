Finanzas públicas

“No voy a hacer un recorte de recursos públicos a lo Milei”: presidente Petro frente a peticiones con el Plan Financiero

La controversia alrededor de las cuentas presentadas por el gobierno para 2026 no se detiene. Unos piden que el gasto se reduzca más de lo que se propuso.

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Redacción Economía
16 de marzo de 2026, 11:16 a. m.
Gustavo Petro dice que no habrá un recorte al estilo Milei
Gustavo Petro dice que no habrá un recorte al estilo Milei Foto: Foto 1: Ministerio de Hacienda-Presentación / Foto 2: Gustavo Petro-cortesía Presidencia

El gobierno, finalmente, planteó un recorte del gasto público, como lo venían sugiriendo desde distintos frentes los analistas y economistas que hacen cálculos y modelos con el tema fiscal, que sigue siendo crítico para Colombia y hará que el próximo gobierno tenga que hacer malabares para balancear.

Es así como, mientras un organismo como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal-Carf dice que hay que “reencauzar las finanzas públicas hacia una trayectoria sostenible en el corto y mediano plazo, lo que se hace cada vez más retador”, el gobierno ya planteó un ajuste que ha generado controversia.

Mientras el Carf señala que el ajuste requerido frente a 2025 para estabilizar la deuda neta se estima entre 3,5 y 4,5 % del PIB, el presidente Gustavo Petro le respondió a través de sus redes a Luis Fernando Mejía, director de la consultora Lumen que no hará un recorte de la magnitud que proponen. “No haré un recorte a lo Milei”, dijo el mandatario.

Mejía hablaba de que se está planteando una disminución del déficit fiscal en 2026, hasta un 5,1 %, después de haber estado por encima del 6 % en 2025, lo que a su juicio es bueno. El problema es que ese objetivo se conseguiría con un recorte en el gasto abultado, al que, no solo se desconoce con claridad si se hará y se logrará, pese a conocerse ya el Plan Financiero; sino que los estudios apuntan a que tendría que ser mayor.

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Para Petro, un recorte muy grande, como el que están planteando los economistas, solo llevaría a una cosa que no hará: “condenar al país a no cumplir sus derechos fundamentales a las personas en Colombia y a construir un estado contrario al Estado Social de Derecho”, dijo en sus redes.

Balance fiscal 2025 - 2026
Balance fiscal 2025 - 2026 Foto: Ministerio de Hacienda

Vía impuestos

Para el mandatario, el equilibrio fiscal se lograría de otra manera, no recortando el gasto de manera tan drástica, sino “produciendo más y logrando que los dueños de grandes rentas no productivas paguen más impuestos”.

Según dijo el presidente, su gobierno le ha demostrado al país que el crecimiento que se ha dado es “con justicia social”. Por lo tanto, la apuesta es “perseverar en ese camino”.

Se fue de nuevo contra la tasa de interés

El presidente Petro siguió en su posición de señalar la tasa de interés, como “la única variable negativa”, pues a su juicio, frena el crecimiento, que es el que realmente impulsa los ingresos tributarios y se vuelve un círculo virtuoso para reducir desigualdades. Claro, si se empata con un alza de impuestos “a los más ricos rentistas del país”, como les llama a algunos sectores del país. “Es la tasa real de interés muy elevada la que está creando valorización del peso excesivo y destrucción de la industria de la vivienda nueva", manifestó.

Finanzas públicas complejas

Al decir del jefe de Estado, “el alza de arriendos como factor inflacionario se debe a la tasa de interés real. Si volvemos a la teoría de la renta de Ricardo (David), los impuestos sobre rentas no elevan precios por el mecanismo de la renta diferencial, el precio lo impone el más ineficaz. Eso pasa en bancos, energía eléctrica, actividad extractiva de hidrocarburos y arriendos de tierra. Es allí dónde deben gravitar los nuevos impuestos", manifestó.

Pese a que en el MinHacienda están desarrollando una osada estrategia de manejo de deuda, las tasas de interés de los TES recientemente han venido al alza.
Tasas de interés Foto: ADOBE STOCK

El Fepc también cuenta

Según la perspectiva de Petro, en relación con el llamado déficit primario (que sería el que refleja más explícitamente el gasto del Estado, porque no incluye el pago de los intereses de deuda), afirma que este se debe al pago de setenta billones de pesos al Fepec, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el cual, “elevó el gasto en los primeros años de mi gobierno, error de política que ya ha cesado”, dijo. Como se recuerda, este error, el presidente se lo atribuye a su primer ministro, José Antonio Ocampo.

Ahora, desde la perspectiva de Petro, “la corrección de disminución de deuda e incremento del ingreso tributario ya se ve en la cifra de este año”.