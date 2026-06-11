Dólar amaneció barato en Colombia este 11 de junio: precio oficial en el mercado

El dólar inició la cotización de este 11 de junio en un precio de $ 3.543, lo que significó una baja de $ 24 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.567.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.554. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.542. El precio promedio es de $ 3.550.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 11 de junio

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 27,25 millones, registrando además un volumen promedio de 534,31 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,20 % llegando a las 100,130 unidades.

La tasa de cambio registra nuevos movimientos. Conozca cómo amanece el dólar y qué factores influyen en su comportamiento. Foto: Getty Images

Inflación mayorista en EE.UU. sube a 6,5% en mayo, la más alta desde 2022

El índice de precios a la producción (PPI), medida de la inflación mayorista en Estados Unidos, trepó hasta un 6,5% anual en mayo, su mayor nivel en más de tres años, según cifras oficiales publicadas el jueves.

La inflación viene repuntando con fuerza en Estados Unidos desde marzo tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios del petróleo y sus derivados.

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El PPI subió subió 6,5% en los 12 meses que terminaron en mayo, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales, el nivel más alto desde noviembre de 2022.

En la medición mes a mes, los precios mayoristas aumentaron 1,1% en mayo, por encima de las expectativas del mercado.

La mayor economía del mundo lucha contra una inflación alta desde la pandemia de Covid-19. Los aranceles del presidente Donald Trump, y la guerra que lanzó contra Irán aumentaron la presión sobre los precios.