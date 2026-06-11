El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional (exportaciones e importaciones), la deuda externa y la inversión extranjera. Su precio, o tasa de cambio (TRM), determina el costo de vida, la inflación y el valor de los productos importados.

El dólar ha fluctuado durante los últimos días de manera ascendente, lo que ha provocado que muchos quieran aprovechar este movimiento para generar mayores rentabilidades, por lo que deciden comprar o vender dólares, dependiendo del lugar en donde los adquieran y los vendan.

El dólar sigue marcando el pulso de la economía. Conozca cómo se mueve la divisa y qué impacto tiene en su bolsillo. Foto: Adobe Stock

Aquí le contamos cuál es la variación de la moneda en casas de cambio, que son son entidades financieras autorizadas dedicadas a la compra y venta de monedas extranjeras, actuando como intermediarios para turistas, empresas o particulares que necesitan convertir su dinero de una moneda a otra.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 11 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves, 11 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,601.60 y de venta de $3,708.00. }

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en algunas de las zonas del país:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,647 3,729 82 Cali 3,540 3,710 170 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,620 3,670 50 Medellín 3,584 3,694 110 Pereira 3,600 3,700 100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Atención al mercado cambiario: así amanece el precio del dólar y estas son las claves detrás de su comportamiento. Foto: Banco Unión

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 10 de junio de 2026 3601.6 3708 3581.46 martes 9 de junio de 2026 3607.2 3718.8 3588.09 lunes 8 de junio de 2026 3617.4 3720.8 3588.09 domingo 7 de junio de 2026 3617.4 3719.8 3588.09 sábado 6 de junio de 2026 3619.2 3721.2 3588.09 viernes 5 de junio de 2026 3616 3721.6 3565.32 jueves 4 de junio de 2026 3602.8 3711.6 3572.85 miércoles 3 de junio de 2026 3597.2 3705.6 3562 martes 2 de junio de 2026 3578.4 3697.6 3560.24 lunes 1 de junio de 2026 3567.6 3698.8 3678.15

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,650 3,710 60 Cambios Kapital 3,640 3,690 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,640 3,690 50 Latin Cambios 3,670 3,730 60 Miss Money Cambios 3,670 3,710 40 Money Cambios WC 3,600 3,750 150

La cotización del dólar vuelve a captar la atención de inversionistas, empresarios y ciudadanos. Estos son los detalles. Foto: Adobe Stock

Los precios de las casas de cambio fueron tomados directamente de los sitios web al momento de ésta publicación, por lo que se recomienda para evitar inconvenientes, contactar directamente a la casa de cambio deseada para confirmar si tiene sede en su ciudad y los precios de compra y venta más recientes, ya que estos cambian incluso varias veces al día.