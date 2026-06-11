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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 11 de junio

Tenga en cuenta la fluctuación de la moneda en este mercado.

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Redacción Semana
11 de junio de 2026 a las 6:50 a. m.
El valor del dólar continúa generando expectativa en Colombia. Consulte la tasa de cambio y su variación más reciente.
El valor del dólar continúa generando expectativa en Colombia. Consulte la tasa de cambio y su variación más reciente. Foto: Adobe Stock

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional (exportaciones e importaciones), la deuda externa y la inversión extranjera. Su precio, o tasa de cambio (TRM), determina el costo de vida, la inflación y el valor de los productos importados.

El dólar ha fluctuado durante los últimos días de manera ascendente, lo que ha provocado que muchos quieran aprovechar este movimiento para generar mayores rentabilidades, por lo que deciden comprar o vender dólares, dependiendo del lugar en donde los adquieran y los vendan.

Dolar Dolár
El dólar sigue marcando el pulso de la economía. Conozca cómo se mueve la divisa y qué impacto tiene en su bolsillo. Foto: Adobe Stock

Aquí le contamos cuál es la variación de la moneda en casas de cambio, que son son entidades financieras autorizadas dedicadas a la compra y venta de monedas extranjeras, actuando como intermediarios para turistas, empresas o particulares que necesitan convertir su dinero de una moneda a otra.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 11 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves, 11 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,601.60 y de venta de $3,708.00. }

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en algunas de las zonas del país:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6473,72982
Cali3,5403,710170
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,6203,67050
Medellín3,5843,694110
Pereira3,6003,700100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

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Atención al mercado cambiario: así amanece el precio del dólar y estas son las claves detrás de su comportamiento. Foto: Banco Unión
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 10 de junio de 20263601.637083581.46
martes 9 de junio de 20263607.23718.83588.09
lunes 8 de junio de 20263617.43720.83588.09
domingo 7 de junio de 20263617.43719.83588.09
sábado 6 de junio de 20263619.23721.23588.09
viernes 5 de junio de 202636163721.63565.32
jueves 4 de junio de 20263602.83711.63572.85
miércoles 3 de junio de 20263597.23705.63562
martes 2 de junio de 20263578.43697.63560.24
lunes 1 de junio de 20263567.63698.83678.15

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Crecimiento ventas motos moto motocicletas
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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6503,71060
Cambios Kapital3,6403,69050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6403,69050
Latin Cambios3,6703,73060
Miss Money Cambios3,6703,71040
Money Cambios WC3,6003,750150
Dólar dólares
La cotización del dólar vuelve a captar la atención de inversionistas, empresarios y ciudadanos. Estos son los detalles. Foto: Adobe Stock

Los precios de las casas de cambio fueron tomados directamente de los sitios web al momento de ésta publicación, por lo que se recomienda para evitar inconvenientes, contactar directamente a la casa de cambio deseada para confirmar si tiene sede en su ciudad y los precios de compra y venta más recientes, ya que estos cambian incluso varias veces al día.