Relevo en la Creg, comisión clave para la agilidad con las medidas regulatorias para enfrentar El Niño

Desde 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) fue creada con el propósito de tener un órgano técnico que se encargara de la regulación de los servicios públicos de electricidad y gas. Pero en los últimos años, las tensiones alrededor de la mencionada comisión no han faltado.

Ahora, ante la presencia de un fenómeno de El Niño que, para septiembre, se espera que traiga consigo grandes sequías, llega una nueva directora ejecutiva, quien reemplaza al comisionado saliente, Antonio Jiménez, quien completó su segundo periodo en el cargo.

El relevo es Adriana Jiménez Delgado, quien tendrá sobre sus hombros el reto de agilizar las regulaciones necesarias en medio de un evento climático que podría causar escaseces en distintos frentes.

La nueva directora ejecutiva de la Creg es economista, con maestría en economía y políticas públicas, y especialista en gestión de proyectos, al igual que en derecho de la competencia y el libre comercio.

Ha trabajado en el Ministerio de Minas y en la Anla, donde coordinó el grupo de transición energética. En el sector gremial ha tenido cargos de responsabilidad técnica en Fedepalma, mientras que también acumuló experiencia laboral en la Unidad de Restitución de Tierras.

Creg, logo Foto: web de la CREG

En sus primeras declaraciones, Jiménez manifestó que asumirá su rol con una intención clara: “que los sectores de energía eléctrica, gas combustible, gas licuado del petróleo y los combustibles líquidos presten sus servicios de manera eficiente”.

Igualmente, enfatizó que buscará que las decisiones regulatorias reflejen un equilibrio entre la eficiencia en las tarifas, la protección de los usuarios, la suficiencia en la remuneración de los agentes y las necesidades del sector.

¿Ministro de Minas, Edwin Palma, le jaló las orejas a la CREG? Envió carta para pedir agilidad en medidas, de cara al fenómeno de El Niño

Recientemente, el ministro de Minas Edwin Palma, justamente había enviado una carta a la Creg pidiendo agilidad en las regulaciones necesarias garantizar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) durante el fenómeno de El Niño 2026-2027.

El evento climático ya se percibe con pasos de animal grande. Tanto así que el Gobierno nacional la expidió un decreto para declarar el desastre nacional, y el presidente Gustavo Petro se refirió al fenómeno como una “megasequía”.

Desde la perspectiva de la nueva directora, las prioridades estarían por el lado de las regulaciones que “puede aportar o ser catalizador están el seguir fortaleciendo la matriz energética y la incorporación de nuevas tecnologías, dar las señales para nueva y mayor oferta de gas natural, la revisión y actualización de la regulación en materia de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y continuar con el desarrollo regulatorio en la cadena de los combustibles líquidos” , manifestó.