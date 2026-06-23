Creg propone incentivos económicos a hogares por ahorro de energía, ante riesgo de escasez por El Niño

Apagar paga. Ese debería ser el mantra que se aplique en Colombia de aquí en adelante, teniendo en cuenta la llegada anticipada del Fenómeno de El Niño, junto al pronóstico de las autoridades ambientales de que podría ser un evento climático agresivo, es decir, el “súper Niño”.

El panorama promete impactar el bolsillo, no solo de los hogares sino de la economía, pues con restricción energética la producción podría mermarse, llevándose por delante el empleo y mucho más.

Por esa razón, empezar desde ya el ahorro, y con incentivos económicos reales, es la propuesta que hace la Creg-Comisión de Regulación de Energía y Gas, la cual, además, está ya consignada en una resolución que fue expuesta para comentarios del público.

A partir de una meta de consumo

Según la Creg, la propuesta plantea un programa que incentivaría económicamente a los hogares y usuarios regulados que disminuyan su consumo de energía frente una meta calculada con base en su consumo histórico de los últimos doce meses.

Se trataría entonces de que cada usuario tenga su propia meta de ahorro. ¿Y qué ganan con bajar el consumo?.

Según la Creg, quienes reduzcan de forma significativa su consumo frente a esa meta podrían recibir un reconocimiento económico al cierre del programa, con mayor beneficio para quienes logren los mayores ahorros relativos dentro de su grupo.

Riesgo de apagón Foto: istock

Los que gasten más tendrán su “castigo”

Teniendo en cuenta que en Colombia se suele dar zanahoria pero poco garrote, el planteamiento del proyecto de resolución que la Creg destapa indica que quienes aumenten de manera significativa su consumo durante este programa transitorio podrían ver un cobro adicional en su factura.

colombia-descendio-8-puestos-en-importante-escalafon-que-mide-los-sistemas-energeticos

Lo que está en juego es la necesidad de evitar un riesgo de apagón, pese a que, en las campañas electorales pasadas se hablaba de que solo se trataba de “asustadurías”.

De acuerdo con la información más reciente de XM, el operador del sistema eléctrico, al cierre de mayo, el nivel agregado de los embalses del sistema se ubicó en 69,12 % de su capacidad útil. Técnicamente se estima que los embalses deben mantenerse sobre el 70 % para garantizar el abastecimiento energético de Colombia. Y si los días continúan calurosos, sin lluvias, se aviva la amenaza de que estemos sin suficiente agua para que las generadoras hidráulicas produzcan energía.

Antonio Jiménez, nuevo director de la CREG Foto: Creg / Cortesía

Por seis meses

Inicialmente, el programa previsto se aplicaría durante 6 meses, que podrían ser prorrogables, según las circunstancias.

Lo que se hará con la plata también hace parte de los incentivos. Dicho programa está diseñado como un esquema autofinanciado, en el cual los recursos recaudados por esos cobros adicionales se redistribuirían, principalmente, entre los usuarios con mayor ahorro relativo dentro de su categoría de comparación (definida por tipo de usuario y estrato), sin perjuicio de que la Creg pueda incorporar fuentes adicionales de financiación, señaló la comisión.

El apagón que el próximo Gobierno debe evitar. ¿Hay forma de desactivar la bomba energética?

Antonio Jiménez Rivera, director Ejecutivo de la Creg, destacó que “con esta propuesta buscamos incentivar el uso eficiente de la energía y anticiparnos a las posibles afectaciones del Sistema Interconectado Nacional ante el fenómeno de El Niño. Es una iniciativa que ponemos a consideración de la ciudadanía, y estaremos atentos a evaluar cada una de las sugerencias que se reciban de manera oficial”.

Alerta con los embalses Foto: Ancalagon - stock.adobe.com

Por ahora se prevé que el usuario final pueda ver en su factura la manera en la que se compara su ahorro frente al de otros usuarios de su misma categoría. Del mismo modo, las familias podrían conocer con claridad la meta individual de ahorro, la existencia de consumos excedentes o ahorros reconocidos, el valor de los cobros adicionales (de presentarse), y la estimación de ahorro acumulado, entre otras, según la propuesta de resolución.