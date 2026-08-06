Grupo Nutresa alcanza un ebitda de $ 2 billones, creciendo un 32 % en el primer semestre de 2026

Con un crecimiento del 2,4 % en los ingresos totales durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior, el Grupo Nutresa reportó ventas por 10,3 billones de pesos.

La mayor parte de los resultados, presentados este 6 de agosto ante la Superintendencia Financiera, corresponde a la operación en Colombia, donde se registraron ingresos por 6,6 billones de pesos; lo que representa un crecimiento del 13 % frente al mismo periodo del año anterior. Al ser expresadas en dólares, estas ventas equivalen a US$ 1.807,9 millones, con un crecimiento del 29,7 %.

Grupo Nutresa anuncia la compra de la marca de helados más importante de Venezuela

Según el informe, el ebitda de la compañía ascendió a 2 billones de pesos, equivalente a un crecimiento del 32 %.

Entre las adquisiciones más recientes del Grupo Nutresa, el informe destaca el acuerdo para adquirir dos compañías como parte del plan de expansión de la holding: La Universal, líder del sector de chocolates en Ecuador, y Tío Rico, la marca de helados más famosa en Venezuela. Asimismo, la empresa recibió la aprobación regulatoria y cerró la adquisición de heladerías Mimos en Colombia.

Nutresa lanzó la plataforma 'El sabor de creer', que busca enviar mensajes de positivismo a través de los empaques de 17 de sus marcas insignias. Foto: Nutresa

Lo que impulsó el resultado

Dentro de las 17 marcas insignia que tiene Nutresa, la línea de negocios que lideró fue la de los helados, con un crecimiento de 32,8 %.

El segundo lugar en liderazgo lo ocupó el segmento de Galletas y Snacks con una variación de 24,3 %. Entre tanto, el negocio de food service se expandió en 19,7 %, y el de retail food en 17 %. Además, el grupo de café tuvo un incremento de 13,5 %, según el informe de resultados empresariales.

Por canales, el canal tradicional creció 20,4 %, el canal moderno 14,5 % y las cadenas de restaurantes 13,9 %.

Resultados en el exterior

Nutresa es una multilatina, con presencia en 18 países y con 46 plantas de producción. Sus productos y marcas llegan a 82 países del mundo. En ese contexto, las ventas del primer semestre en el entorno internacional se situaron en 1.005,4 millones de dólares; lo que refleja un incremento del 0,4 % frente al mismo periodo del año anterior. El informe destaca que, “al convertir estas ventas a pesos colombianos, la cifra es de 3,7 billones, con una disminución del 12,4 % derivada de la revaluación del 12,9 % de la moneda local frente al dólar”.

Helados Tío Rico, nueva adquisición del Grupo Nutresa. Foto: Web Tío Rico Helados

Los negocios de galletas y snacks (+13,5 %), helados (+11,2 %) y otros (+8,8 %) fueron los que más impulsaron las ventas internacionales.

En cuanto a los negocios de café y chocolates estuvieron afectados por la contracción en la categoría de ingredientes industriales y las exportaciones, a su vez impactada por fuerte revaluación local.

Por países, se registraron crecimientos de doble dígito en Ecuador: 72,7 %; Perú: 18,6 %, y Chile: 12,5 %, medidos en dólares.

Utilidades

Según lo reportado por Nutresa, el margen bruto se ubicó en 42,5 %, con una expansión de 420 puntos básicos frente al primer semestre de 2025.

Jaime Gilinski, en el Congreso Iberoamericano (Ceapi) 2024. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Entre tanto, la utilidad neta ajustada por gastos no recurrentes y diferencias en cambio no realizadas se ubicó en 724.673 millones de pesos, con un crecimiento del 36 %.

Jaime Gilinski, presidente de Nutresa, se refirió a los resultados del ejercicio del primer semestre y manifestó: “Continuamos desarrollando el proyecto de transformación fortaleciendo nuestro talento e invirtiendo en las marcas y en la capacidad de llegada al mercado para ser una organización cada vez más sostenible, innovadora y rentable”.

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA.