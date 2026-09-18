La empresa colombiana que sobrevivió a Google Maps y terminó convirtiéndose en su aliada

Una gran idea, un divorcio y un cambio de ciudad fueron la semilla de Servinformación, firma colombiana pionera en el desarrollo de mapas digitales. Fue de las primeras en usar el concepto de georreferenciación y su trabajo inicial consistió en digitalizar el directorio telefónico de Bogotá para crear un programa en el que el usuario marcaba un número de teléfono y el software le mostraba en dónde estaba ubicado el inmueble al que pertenecía.

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Esos son algunos de los hitos que menciona la ingeniera industrial Mónica Patiño, cofundadora de Servinformación. Tras una exitosa carrera en su natal Cali, decidió seguirle la idea a su hermana, Ximena, una psicóloga, quien hace 27 años, cuando aún no había smartphones, estaba convencida de que “algún día todo el mundo va a tener un mapa en el bolsillo”. “Yo quedé muy impactada con su convencimiento y con su energía. Y a mí, Dios no me dio nada de orientación, pero me puso a trabajar con mapas”, dice Mónica, y agrega que la propuesta de su hermana llegó justamente cuando se estaba separando. No lo pensó mucho. Empacó sus maletas y se vino a vivir a Bogotá, con sus hijos y con la meta de emprender. Ese impulso terminó con la conformación de un grupo empresarial compuesto por 17 compañías.

Para concretar la idea de los mapas digitales, las Patiño buscaron a alguien que pudiera organizar la información y ponerle coordenadas. Ese fue Carlos Parada, quien desarrolló el software y desde entonces se asoció con ellas.

Su primer objetivo fue vender mapas a empresas de consumo masivo, que los usaban para organizar zonas comerciales y entender dónde estaban sus clientes. También apuntaron a las compañías de telecomunicaciones, que necesitaban esa información para tender redes, ubicar antenas y definir inversiones.

Poco a poco se fueron posicionando como la empresa que hacía mapas digitales de Colombia, pero en 2005 les llegó un gran desafío: el nacimiento de Google Maps. “Eso hizo que un concepto muy técnico, que casi nadie entendía, se volviera digerible. Ayudó muchísimo a madurar el mercado, pero para nosotros era un reto, dado que ofrecía gratis algo por lo que nosotros cobrábamos”, comenta Mónica.

La ventaja es que esos primeros mapas del gigante tecnológico no eran tan precisos como los que había creado Servinformación y, en ese momento, Colombia todavía no era una prioridad para Google. La decisión de la empresa nacional fue contactarlos para explicarles su negocio e incluso vendérselo.

“Por fortuna no pasó”, dice la ejecutiva, quien actualmente es la vicepresidenta de la Junta Directiva de Fedesoft.

Cuando finalmente pudo hablar con los ejecutivos de Google, Mónica y su equipo pasaron tres años explicándoles a los ingenieros de la multinacional cómo funcionaban sus mapas y cómo podían trabajar juntos. Hasta que en 2011 recibieron un correo en el que les anunciaban una visita.

Servinformación comenzó hace 27 años desarrollando mapas digitales y hoy opera en 13 países. Foto: Getty Images/iStockphoto

La persona que vino en nombre de Google les informó que estaba buscando partners en Latinoamérica y les propuso ser uno de ellos. “Me pidieron un modelo de negocio, lo preparé y viajé a Mountain View al primer evento de partners. Éramos 27 personas en un salón de clase; éramos los partners del mundo. Hoy uno va a un Google Cloud Next y hay decenas de miles de personas. En ese momento apenas estaba empezando ese desarrollo”, narra Mónica. Cuenta que la oportunidad con Google surgió porque, en ese momento, sus mapas eran todavía muy genéricos, mientras que Servinformación ya ofrecía soluciones personalizadas por zonas y una georreferenciación más precisa.

A partir de esa alianza hace 17 años, la tecnológica colombiana empezó a consolidar su negocio. Hoy sigue siendo uno de los partners destacados de Google. “Ellos son el complemento ideal porque tienen una información espectacular, pero nosotros la ‘platanizamos’ al contexto y a las necesidades de los clientes”, añade Mónica.

Posteriormente, la empresa amplió la relación con el gigante tecnológico hacia los servicios de Google Cloud Platform, en la que también se convirtió en partner. “Hemos sido reconocidos como partner por ese tema y por las soluciones de localización, entre otras categorías. Y algo que a veces sorprende es que muchas de esas soluciones se desarrollan en Colombia”, afirma con orgullo.

Hace unos cinco o seis años, en Servinformación sintieron que ya era hora de moverse a otros países. Empezaron por Perú y Ecuador, y ahora ya se encuentran en 13 mercados.

Actualmente, emplean a 500 personas y Mónica dice que su diferencial ha estado en buscar que la mayoría se certifique tanto en localización como en inteligencia artificial y analítica de datos.

Para desarrollar este último aspecto, crearon el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial, donde la propia compañía fue el “paciente cero”. Allí diseñaron una metodología para medir los KPI, es decir, los indicadores clave de desempeño de los proyectos de IA. Con ese esquema implementaron 22 procesos, que solo este año les han generado ahorros de hasta 4.500 millones de pesos.

Según Mónica, más que el ahorro, la ventaja ha sido que su equipo ya no tiene que dedicarse a tareas repetitivas y puede usar su capacidad en cosas de mayor valor. “Yo no veo a la IA como una herramienta para reducir personal, sino para que los que están vendan el doble”.

Técnicamente hablando, ¿es o no posible detener la inteligencia artificial?

De hecho, esta empresaria, que logró que Servinformación alcanzara punto de equilibrio tras los primeros ocho años de operación, está convencida de que la inteligencia artificial le brinda a Colombia una oportunidad enorme para ser más productiva.

“Esa tranquilidad de ser rentables, más nuestra apuesta constante por la tecnología, nos permite seguir invirtiendo en nuevos países y tener gente mejor preparada”.

El año pasado, Servinformación vendió 97.400 millones de pesos. En 2026, la meta es crecer 40 por ciento, impulsado por sus negocios fuera del país y de la mano de una emprendedora que no se ubica fácil, pero que, apoyada en la tecnología, resultó ser una excelente creadora y vendedora de mapas.