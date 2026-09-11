Google lanzó oficialmente la aplicación de Gemini para Windows: qué puede hacer y cómo descargarla

Google lanzó la aplicación de escritorio de Gemini para Windows, después de haber estrenado la versión para Mac, con el objetivo de ofrecer un acceso más rápido a su inteligencia artificial, al igual que lo hicieron anteriormente OpenAI con ChatGPT y Anthropic con Claude.

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La aplicación ya está disponible para Windows 10 y Windows 11, y permite interactuar con Gemini mediante un atajo de teclado. Con esta función, los usuarios pueden hacer preguntas, verificar información, redactar textos o generar ideas sin necesidad de abrir el navegador.

“Presiona Alt + Espacio para perfeccionar borradores, resumir documentos largos, generar nuevas ideas y crear imágenes y videos personalizados, directamente junto a tus herramientas y aplicaciones diarias favoritas”, indicó Google en un anuncio publicado desde la cuenta oficial de Gemini en X.

Una de las funciones más útiles es la posibilidad de capturar cualquier parte del escritorio y enviarla directamente a Gemini. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además del acceso rápido, la compañía incorporó Gemini Spark, un agente de IA que permanece disponible mientras el usuario trabaja o estudia. Esta función puede realizar tareas en segundo plano e integrarse con aplicaciones conectadas, además de ofrecer herramientas como la generación de imágenes con Nano Banana y la creación de videos mediante Gemini Omni.

La interfaz mantiene un diseño muy similar al de las versiones web y móvil, con el atajo Alt +Espacio como eje principal de la experiencia. También permite capturar cualquier elemento de la pantalla y enviarlo directamente a Gemini para hacer una consulta sobre ese contenido en cuestión de segundos.

El atajo convierte a Gemini en una herramienta permanente del escritorio. Foto: Getty Images

Esta dinámica no es nueva en el ecosistema de la IA. Tanto ChatGPT como Claude ya ofrecen aplicaciones de escritorio para Windows con atajos de teclado similares, pensados para invocar el asistente de forma inmediata mientras el usuario utiliza otras aplicaciones.

Con la llegada de Gemini a Windows, Google refuerza la competencia por convertir la inteligencia artificial en una herramienta integrada al uso diario del computador. El objetivo es que la IA deje de ser una aplicación que se abre ocasionalmente y pase a estar disponible en cualquier momento mientras el usuario trabaja o estudia.

*Con información de Europa Press