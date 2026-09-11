Google cambia Android con una función que facilita mover todas sus contraseñas entre aplicaciones con unos pocos clics

Google incorporó una nueva función en Android que facilita la transferencia de contraseñas y claves de acceso entre distintos gestores, incluido Google Password Manager y servicios de terceros como 1Password, Bitwarden y Dashlane. Con esta herramienta ya no será necesario importar o exportar archivos con información sensible para cambiar de plataforma.

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La compañía explicó que busca darles a los usuarios un mayor control sobre su vida digital, especialmente en las herramientas de seguridad que utilizan a diario. Hasta ahora, cambiar de gestor de contraseñas implicaba un proceso complejo que, además de ser poco práctico, podía exponer información personal.

En muchos casos, el procedimiento exigía descargar las contraseñas en un archivo de texto sin cifrar, lo que dejaba esos datos desprotegidos en el dispositivo. Además, las claves de acceso no podían trasladarse directamente, por lo que era necesario volver a crearlas en distintos sitios y aplicaciones.

Con la nueva función, Google pretende eliminar esas barreras y permitir que cada usuario elija el gestor de contraseñas que mejor se adapte a sus necesidades. Según la empresa, el proceso podrá realizarse de forma segura y con apenas unos clics.

El sistema operativo actúa como intermediario durante el proceso. Foto: Getty Images

Así funciona la nueva herramienta de Android

La función ya está disponible en dispositivos Android y evita que las contraseñas deban almacenarse temporalmente en archivos para completar la transferencia. De acuerdo con Google, esto ofrece una mayor flexibilidad sin comprometer la protección de la información.

Para trasladar las contraseñas y claves de acceso desde Google Password Manager hacia otro servicio, el usuario solo debe abrir la nueva aplicación de gestión de contraseñas y seleccionar la opción para importar o copiar credenciales desde otro proveedor.

A partir de ese momento, Android toma el control del proceso. El sistema detecta automáticamente qué gestores de contraseñas compatibles están instalados en el dispositivo y muestra desde cuáles es posible importar la información.

Android estrena una herramienta que permite cambiar de gestor de contraseñas en segundos. Foto: Getty Images

Finalmente, abre el gestor que el usuario utilizaba previamente para que pueda seleccionar, revisar y autorizar la transferencia. Una vez aprobada, los datos se trasladan entre aplicaciones en cuestión de segundos, sin necesidad de crear archivos intermedios.

Por ahora, la herramienta es compatible con Google Password Manager, 1Password, Bitwarden Password Manager y Dashlane, aunque la compañía aseguró que próximamente se ampliará el soporte a más plataformas.

*Con información de Europa Press.