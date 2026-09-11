Si quiere comprar el nuevo iPhone 18, este es el truco legal para obtener un descuento y conseguirlo más barato

Cada lanzamiento de Apple suele despertar gran expectativa entre los usuarios, ya que sus nuevos dispositivos acostumbran llegar con mejoras en rendimiento, cámaras y batería. Así ocurrió con el iPhone 18, presentado oficialmente el pasado 9 de septiembre durante el tradicional evento anual de la compañía.

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En esta ocasión, además de las novedades en el dispositivo, Apple introdujo cambios importantes en su estrategia. La empresa lanzó únicamente los modelos Pro y Pro Max, mientras que el iPhone estándar quedó aplazado hasta 2027.

Otra de las grandes sorpresas fue la presentación del primer iPhone plegable de la marca, una apuesta por un formato diferente que ofrece una pantalla más amplia para consumir contenido y una experiencia distinta de uso. Sin embargo, más allá de estas novedades, uno de los aspectos que más interés ha despertado entre los consumidores es el precio de los nuevos equipos.

Para quienes planean cambiar de celular, la compañía mantiene una alternativa que permite reducir el costo del nuevo dispositivo mediante la entrega de un equipo usado.

La preventa arrancará el 12 de septiembre y el lanzamiento será el 18 de septiembre. Foto: Bloomberg via Getty Images

Así funciona Apple Trade In para cambiar el celular

A través del programa Apple Trade In, los usuarios que entreguen un iPhone 13 o un modelo posterior pueden recibir un crédito inmediato, cuyo valor depende del estado y la versión del dispositivo. Ese monto se descuenta directamente del precio del nuevo iPhone, lo que puede representar un ahorro importante al momento de renovar el equipo.

El proceso puede realizarse tanto en la tienda en línea como en una Apple Store. Si el dispositivo no cumple con los requisitos para recibir un valor de intercambio, la compañía ofrece reciclarlo de forma gratuita y segura, junto con los accesorios que el usuario ya no necesite.

En la compra por internet, primero se obtiene una estimación del valor del dispositivo, luego se selecciona el nuevo producto y, una vez finalizada la compra, la marca envía las instrucciones para hacer una copia de seguridad y preparar el equipo para la devolución.

La compañía renovó su gama premium con los iPhone 18 Pro y Pro Max. Foto: Bloomberg via Getty Images

Quienes prefieran acudir a una tienda física deben preparar el móvil antes de llevarlo. Entre los pasos recomendados están desvincular el Apple Watch, si corresponde, realizar una copia de seguridad y cerrar sesión en iCloud, iTunes y la App Store.

Ya en la tienda, un especialista revisará el estado del equipo y asignará el valor del intercambio en ese mismo momento. Si el dispositivo no tiene valor comercial, Apple se encargará de reciclarlo sin costo.