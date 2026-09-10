Apple no presentó su iPhone 18 estándar: el motivo de la decisión que tomó por sorpresa a todos en su evento de lanzamiento

El miércoles 9 de septiembre se celebró uno de los eventos tecnológicos más importantes del año: Apple presentó su nueva generación de celulares, encabezada por los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que llegan con cambios en diseño, colores, rendimiento y precio frente a sus predecesores.

Cómo reservar el iPhone 18 Pro, Pro Max y Duo en Colombia: fechas, precios y disponibilidad

Esta nueva generación apuesta por mejorar la cámara, la autonomía, el desempeño y las funciones de inteligencia artificial. Entre las principales novedades destacan una cámara Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, el nuevo chip A20 Pro, una Dynamic Island más compacta y un sistema de refrigeración por cámara de vapor, diseñado para ofrecer un rendimiento más estable durante un uso intensivo.

El iPhone 18 Pro Max también incorpora la mayor mejora de batería registrada hasta ahora en un modelo Pro. Además, iOS 27 y la nueva generación de Apple Intelligence suman herramientas pensadas para facilitar las tareas cotidianas.

Uno de los mayores interrogantes del evento fue la ausencia del iPhone 18 estándar. Foto: Apple

Los dispositivos estarán disponibles en negro, plata, azul glacial y el nuevo color borgoña. Las reservas comenzarán el 12 de septiembre y la llegada a las tiendas está prevista para el 18 de septiembre.

¿Por qué Apple no presentó el iPhone 18?

Más allá de las novedades de los modelos Pro, uno de los detalles que más llamó la atención fue la ausencia del iPhone 18 estándar. A diferencia de años anteriores, cuando la compañía lanzaba toda la familia de dispositivos en un mismo evento, esta vez optó por modificar su calendario de presentaciones.

La nueva generación de teléfonos se lanzó el pasado 9 de septiembre. Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

El evento también sirvió para presentar el nuevo iPhone Duo, el primer celular plegable de la compañía. Según el analista Mark Gurman, esta estrategia busca distribuir mejor los ingresos a lo largo del año, reducir la presión sobre los equipos de desarrollo y marketing y dar mayor protagonismo al debut del primer iPhone plegable de la marca.

La ausencia del iPhone 18 básico no significa que el modelo haya sido cancelado. Las filtraciones más recientes apuntan a que el teléfono estándar podría presentarse durante el primer trimestre de 2027, acompañado por otros modelos de entrada, como el iPhone 18e y el iPhone Air 2, aunque Apple todavía no ha confirmado cómo quedará organizada esa línea de productos.