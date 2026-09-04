Un iPhone cae desde más de 30.000 metros de altura: el resultado sorprende a los científicos

Un iPhone 17 Pro fue sometido a una caída libre desde 30.607 metros de altura, luego de ser llevado hasta la estratosfera mediante un globo de gran altitud y liberado sobre una zona deshabitada del norte de Suecia. El dispositivo descendió sin ningún tipo de paracaídas como parte de una prueba para evaluar su resistencia.

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El experimento se realizó el pasado 24 de junio cerca de Kiruna, Suecia, por el fabricante de fundas RHINOSHIELD y la compañía aeroespacial británica Sent Into Space. Esta hazaña fue reconocida por Guinness World Records como la caída desde mayor altura de un celular protegido con una funda sobre una superficie natural.

Así fue el proyecto que puso a prueba la resistencia del dispositivo

Para realizar la prueba, el iPhone fue elevado sobre las inmediaciones del Centro Espacial de Esrange antes de ser liberado desde más de 30 kilómetros de altura. La distancia recorrida durante la caída equivale a más de tres veces la altitud habitual de vuelo de un avión comercial.

Lo que más sorprendió a los científicos fue que, cuando el iPhone 17 Pro llegó al suelo y el equipo logró recuperarlo, el dispositivo se encontraba intacto y continuaba funcionando. Sin embargo, el impacto no fue el único desafío que tuvo que superar durante la prueba.

Antes de la caída, el teléfono permaneció durante varias horas expuesto a las condiciones de la estratosfera, donde las temperaturas son extremadamente bajas y la presión atmosférica es considerablemente menor que en la superficie.

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Una vez completada la caída, el equipo tuvo que afrontar otro reto: encontrar el dispositivo en una extensa zona deshabitada cerca de Kiruna. Aunque el sistema de seguimiento permitió reducir el área de búsqueda a unos dos kilómetros, localizar el teléfono en el terreno resultó una tarea complicada.

Finalmente, los responsables del experimento tardaron más de cinco horas en encontrar el iPhone 17 Pro. Tras haber recorrido más de 30 kilómetros en caída libre, el teléfono fue recuperado sin daños visibles y continuaba funcionando, completando así una prueba de resistencia en condiciones extremas.