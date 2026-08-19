Si a su iPhone se le llena la memoria muy rápido, siga estos pasos para acelerar el rendimiento y la velocidad

Una de las situaciones más frustrantes para los usuarios de iPhone ocurre cuando el almacenamiento se llena. Esto puede suceder por la acumulación de aplicaciones, fotos, videos y otros archivos que terminan ocupando todo el espacio disponible. Cuando esto ocurre, el dispositivo puede comenzar a funcionar más lento y presentar problemas para responder con normalidad.

La aplicación que podría estar acabando con la batería de su celular y provocando que se caliente

Además, si la memoria está completamente ocupada, el móvil no tendrá espacio para guardar nuevas fotografías o videos. El problema aparece con mayor rapidez al grabar contenido en alta resolución, como videos en 4K. En esos casos, la cámara puede mostrar un aviso de almacenamiento insuficiente y será necesario liberar espacio para continuar grabando.

Por esta razón, identificar qué está ocupando la memoria es uno de los primeros pasos para recuperar el funcionamiento normal del equipo. De acuerdo con el centro de ayuda de Apple, esta información se puede consultar en Configuración > General > Espacio en iPhone, donde aparece el almacenamiento disponible y una lista de las aplicaciones y contenidos que más espacio consumen.

El sistema también ofrece recomendaciones para recuperar memoria, como eliminar archivos de gran tamaño, fotografías, videos o copias de seguridad que ya no sean necesarios. Otra alternativa es borrar contenido duplicado o transferir archivos a una computadora para liberar espacio sin perderlos.

Una de las principales causas de lentitud es la falta de espacio disponible. Foto: 123RF

Si el inconveniente está relacionado con el almacenamiento en iCloud, Apple también permite ampliar los 5 GB gratuitos mediante los planes de iCloud+.

Sin embargo, la falta de espacio no es la única razón por la que un iPhone puede funcionar con lentitud. La conexión a internet también puede afectar el rendimiento de algunas aplicaciones, especialmente aquellas que necesitan una red estable para cargar contenido o procesar información. Ante estos problemas, puede ser útil esperar unos minutos, cambiar de ubicación o conectarse a una red wifi.

También puede ocurrir que una ‘app’ deje de responder. En ese caso, es posible cerrarla desde la vista de aplicaciones recientes y volver a abrirla. No obstante, esta acción no debería convertirse en una práctica habitual, ya que puede hacer que tarden más en cargar cuando se vuelvan a utilizar.

Cuando el almacenamiento llega al límite, el iPhone deja de tener espacio para guardar nuevas fotografías y videos. Foto: Composición Semana

Otro factor que puede influir es el modo Ahorrar batería. Esta función puede limitar algunas actividades del dispositivo, haciendo que determinadas funciones trabajen más lentamente. Si se necesita el máximo rendimiento, puede desactivarse temporalmente desde Configuración > Batería.

Finalmente, las temperaturas extremas también pueden ser perjudiciales. Cuando el dispositivo alcanza una temperatura demasiado alta o baja, puede reducir temporalmente su rendimiento para proteger sus componentes. En esos casos, lo aconsejable es trasladarlo a un lugar con una temperatura moderada y esperar a que recupere condiciones normales antes de continuar utilizándolo.