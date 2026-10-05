‘Sacrificio humano’ de centenares de personas: Xbox anuncia despido masivo como parte de su nuevo “reinicio”

Xbox avanza en una nueva etapa de reorganización que incluye despidos, cambios entre sus estudios y modificaciones en el manejo de algunas de sus principales franquicias. El anuncio fue difundido por Matthew Ball, en X, a partir de un comunicado enviado por Matt Booty, director de contenido de Xbox.

Xbox toma una decisión imprevista con el videojuego Halo: Activision desarrollará el próximo juego

268 puestos de trabajo menos

Uno de los puntos centrales del anuncio es la eliminación de 268 cargos en diferentes áreas de la división. La medida no se concentra únicamente en Halo Studios, pues también alcanza otros estudios propios y áreas de gestión de Xbox Game Studios.

“Eliminaremos 268 puestos de trabajo en Halo Studios, otros estudios propios y la capa de gestión y funciones centrales de XGS”, señaló Booty.

El ejecutivo explicó que las medidas adoptadas desde julio, junto con la salida de algunos estudios, ya llevaron el proceso “aproximadamente a tres cuartas partes de la reestructuración anunciada previamente”.

Matt Booty explicó que estos cambios ya representan cerca del 75 % de la reestructuración anunciada. Foto: Getty Images

Booty también expresó su reconocimiento a los trabajadores afectados: “Estoy profundamente agradecido por lo que nuestros compañeros han construido y sé lo difícil que será este día para quienes se marchan y sus equipos”.

Halo cambia de manos

El movimiento más llamativo involucra a una de las franquicias históricas de Xbox. Activision será responsable del próximo título de Halo, aunque mediante un equipo creado específicamente para ese proyecto.

“Activision también desarrollará el próximo título de Halo, bajo la dirección de un nuevo equipo creado específicamente para este fin, independiente del desarrollo y los planes actuales para Call of Duty”, explicó Booty.

Activision estará al frente del desarrollo del próximo videojuego de la saga Halo. Foto: Oficial de Xbox

Mientras tanto, “un pequeño equipo de Halo Studios seguirá brindando soporte a la comunidad de Halo y a los juegos ya disponibles en el mercado”.

La reorganización también modifica la estructura de otros estudios. Activision incorporará bajo su ámbito a World’s Edge y Rare; Bethesda hará lo propio con Obsidian; King asumirá Microsoft Casual Games; y Playground Games y Turn 10 se convertirán en un solo estudio dedicado a Forza y Fable.

El ‘reinicio’ todavía no termina

Xbox también informó que Compulsion, Double Fine y Undead Labs dejaron de estar bajo su estructura. En el caso de Ninja Theory, dos acuerdos para concretar su salida no prosperaron y comenzará una consulta con los empleados ante una posible clausura.

Sobre Arkane, las conversaciones continúan y podrían extenderse hasta finales de año.

Booty cerró el mensaje pidiendo centrarse en quienes resultaron afectados y anticipó una reunión general de Xbox para mañana, 6 de octubre, en la que el equipo revisará los avances y el futuro de la compañía.