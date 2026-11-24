Los stickers se han convertido en una forma habitual de reaccionar en las conversaciones de WhatsApp. Ahora, la aplicación trabaja en una posibilidad que llevaría estas imágenes un paso más allá: permitir que también reproduzcan sonidos y que los usuarios puedan crear sus propias versiones.

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La novedad fue identificada por el portal especializado WABetaInfo en la versión beta 2.26.41.3 de WhatsApp para Android. Según explicó el medio el 13 de octubre, la herramienta permitiría combinar una imagen con un fragmento de audio para obtener un sticker que se pueda compartir en los chats.

Así podrían crearse los stickers con sonido

La propuesta busca que los usuarios no dependan únicamente de los paquetes de stickers disponibles en la aplicación. La idea es que puedan personalizar sus propias creaciones agregándoles un sonido.

WABetaInfo explicó que WhatsApp trabaja en una herramienta para “combinar un sticker con un clip de audio y producir un sticker con sonido que puedan enviar a otras personas”.

WABetaInfo reportó que los usuarios podrían agregar sonidos a sus propios stickers y compartirlos en las conversaciones. Foto: WABetaInfo

Otra posibilidad contemplada sería transformar un video en un sticker animado y conservar un componente sonoro. De esta manera, una imagen en movimiento podría acompañarse de un audio para darle más posibilidades de expresión a las conversaciones.

¿Cómo se reproduciría el audio?

El sticker conservaría la apariencia de los que actualmente se envían por WhatsApp, pero tendría un pequeño símbolo de audio para advertir que incluye un sonido. Quien lo reciba tendría que tocar la imagen para escucharlo; no se reproduciría automáticamente al abrir el chat.

Además, WABetaInfo señaló que la función respetaría el modo silencioso del celular. También habría una opción para silenciar estos stickers desde el propio icono de volumen, y la aplicación conservaría esa preferencia.

Los stickers con sonido tendrían un símbolo de audio y solo se reproducirían cuando el destinatario toque la imagen. Foto: 123rf

Tanto la imagen como el audio contarían con cifrado de extremo a extremo, una protección que impide que terceros puedan leer o escuchar el contenido durante su transmisión.

¿Cuándo estaría disponible?

En el reporte del 13 de octubre, WABetaInfo indicó que la herramienta seguía en desarrollo y que todavía no estaba habilitada para los probadores de la versión beta. El portal no informó una fecha de lanzamiento.

Por ahora, los detalles corresponden a una característica que WhatsApp está preparando y que podría cambiar antes de llegar a todos los usuarios.