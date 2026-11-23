Uno de los servicios de mensajería más utilizados en el mundo es WhatsApp. Su practicidad y versatilidad han convertido a esta aplicación en una herramienta indispensable para millones de personas, que la utilizan a diario para mantenerse en contacto con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Todo esto es posible desde cualquier lugar, siempre que se cuente con conexión a internet.

Experto reveló la primera aplicación que debería descargar al estrenar celular: es gratuita y permite acceder a funciones ocultas

Con el paso del tiempo, la plataforma también ha transformado la manera en que circula la información. A través de grupos, comunidades y canales, los usuarios pueden recibir noticias, compartir recomendaciones y mantenerse al tanto de novedades sobre diferentes temas.

¿Qué significa el mensaje que está llegando desde WhatsApp?

Como parte de sus actualizaciones, Meta suele enviar avisos para informar sobre nuevas herramientas, explicar cómo funcionan algunas características y dar recomendaciones para aprovecharlas correctamente. Aunque estos mensajes tienen un propósito informativo, algunos pueden despertar curiosidad o generar confusión entre quienes los reciben.

Uno de ellos es el siguiente: “Conserva los mensajes más importantes. Incluso si usas los mensajes temporales, puedes conservar las fotos, los mensajes de voz y otras cosas que no quieres perder”.

Aunque el aviso puede resultar llamativo, su explicación es sencilla: hace referencia a la función que permite conservar determinados mensajes temporales antes de que desaparezcan de una conversación.

Imagen de referencia de WhatsApp en el celular. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En concreto, WhatsApp ofrece la posibilidad de guardar algunos contenidos, como textos, fotos y notas de voz, incluso cuando está activada la opción de mensajes temporales. Cuando un participante decide guardar uno de ellos, los demás integrantes del chat pueden identificarlo mediante un indicador.

Por lo general, los mensajes temporales se eliminan automáticamente después del periodo seleccionado: 24 horas, siete días o 90 días. Esta herramienta permite hacer una excepción con determinados contenidos que los participantes consideran importantes y desean consultar más adelante.

¿Cómo funciona esta característica?

La opción de conservar mensajes tiene varios aspectos que conviene conocer:

Permite guardar contenido importante: los participantes pueden seleccionar mensajes, fotografías o notas de voz que no quieren perder.

los participantes pueden seleccionar mensajes, fotografías o notas de voz que no quieren perder. Evita su desaparición automática: los elementos conservados pueden permanecer en el chat, aunque esté activada la función de mensajes temporales.

los elementos conservados pueden permanecer en el chat, aunque esté activada la función de mensajes temporales. Informa a los integrantes de la conversación: la ‘app’ muestra un indicador para identificar cuáles mensajes fueron guardados.

la ‘app’ muestra un indicador para identificar cuáles mensajes fueron guardados. Mantiene el control del remitente: la persona que envió el contenido puede decidir si autoriza que otros participantes lo conserven.

Imagen de referencia de persona usando WhatsApp en el celular. Foto: 123rf

Por esta razón, es importante tener presente que activar los mensajes temporales no significa que absolutamente todo lo compartido vaya a desaparecer.

En ese sentido, el aviso que está llegando a algunos usuarios no representa una alerta de seguridad ni significa que exista algún problema con la cuenta.