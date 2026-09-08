El ingenioso método para ‘desaparecer’ de WhatsApp sin tener que bloquear a nadie ni apagar el internet

Cuando se trata de comunicarse de forma rápida y práctica, WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo. Millones de usuarios la utilizan tanto para conversaciones personales como para asuntos laborales, ya que permite compartir mensajes, documentos y archivos con apenas unos toques en la pantalla.

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Más allá de esa facilidad de uso, una de las características que más destaca de la plataforma es la variedad de herramientas de privacidad que ofrece. Estas opciones permiten adaptar la experiencia según las preferencias de cada persona,

En ese contexto, según ADSLZone, los usuarios cuentan con alternativas para desconectarse temporalmente sin necesidad de desinstalar la aplicación ni abandonar los grupos.

Cómo dejar de recibir mensajes sin borrar WhatsApp

En dispositivos Android, una de las opciones consiste en forzar la detención de la aplicación desde Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Detener. Al hacerlo, dejan de llegar mensajes hasta que la aplicación vuelva a abrirse.

Uno de los aspectos más destacados de WhatsApp es la variedad de funciones de privacidad que ofrece. Foto: 123rf

Mientras permanece cerrada, los chats mostrarán un único check de enviado. Una vez se reactive, todos los mensajes pendientes llegarán sin que se pierda la información almacenada.

En el caso de los iPhone, el procedimiento es diferente. Basta con ingresar a Ajustes, buscar WhatsApp y desactivar la opción “Actualizar en segundo plano”. De esa manera, la aplicación deja de recibir mensajes hasta que esa función vuelva a habilitarse.

¿Es la mejor opción?

Aunque estos métodos pueden resultar útiles para quienes desean desconectarse durante un tiempo sin apagar el internet del teléfono, no son la alternativa más recomendable para un uso frecuente. En especial en iPhone, desactivar la actualización en segundo plano obliga al sistema a dejar de actualizar la aplicación, lo que puede afectar su funcionamiento habitual.

WhatsApp permite desconectarse temporalmente sin desinstalar la aplicación ni abandonar los grupos. Foto: 123RF

Por esa razón, suele ser más conveniente aprovechar las herramientas nativas que ofrece WhatsApp para gestionar la privacidad sin interrumpir por completo la aplicación.

Entre esas funciones se encuentran ocultar el estado en línea, elegir quién puede ver los estados, archivar conversaciones, restringir chats específicos o simplemente silenciar las notificaciones durante algunas horas, opciones que permiten tomar un descanso sin dejar de tener el control sobre la cuenta.