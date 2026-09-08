Mensaje especial para Luis Díaz: Bayern Múnich se pronunció tras la nominación al Balón de Oro

Luis Díaz fue nominado al Balón de Oro 2026. Sus espectaculares presentaciones con el Bayern Múnich en la Bundesliga y la Champions League le permitieron entrar en el grupo selecto de estrellas que comandan Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi, entre otros.

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A través de las redes sociales, el equipo le dedicó una pieza gráfica especial a Lucho. “Luis Díaz está nominado al Balón de Oro 2026″, escribió el club junto a una foto del rostro del colombiano.

El conjunto bávaro metió a varios jugadores en la lista definitiva: Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano. Sumado a eso, Vincent Kompany aspira al premio como mejor entrenador. Además, el Bayern está nominado como mejor club de la temporada.

“Sinceras felicitaciones a todos los nominados al Balón de Oro. Estamos orgullosos de todos ustedes”, indicó el Bayern.

Jan-Christian Dressen, director general del Bayern, declaró: “En la categoría masculina, por primera vez en diez años, vuelven a figurar cuatro jugadores del Bayern en la lista de candidatos: Harry Kane, Luis Díaz, Dayot Upamecano y Michael Olise. Esto pone de relieve la extraordinaria calidad de nuestro equipo”.

En apenas un año como jugador del Bayern Múnich, Lucho se ha convertido en una pieza clave para el andamiaje ofensivo de Kompany. Sus aportes con goles y asistencias fueron determinantes para lograr el doblete de Bundesliga y Copa de Alemania.

El principal objetivo del equipo alemán era coronarse en la Champions League; sin embargo, fue eliminado en la fase de semifinales. Luis Díaz marcó el gol clave que les permitió eliminar al Real Madrid en cuartos, otro factor esencial de su nominación al Balón de Oro 2026.

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Lamentablemente, Lucho quedó en deuda durante el Mundial 2026 y no logró meterse en el grupo de favoritos al premio. Sus compañeros Harry Kane y Michael Olise parten en una posición mucho más clara hacia los primeros lugares.

Lo cierto es que Luis Díaz estará atento a la gala de premiación, programada para el lunes 26 de octubre de este año. Ese día conocerá su puesto entre los mejores jugadores del planeta, una distinción que engrandece su carrera en Europa.

Justo después de entrar en la lista de nominados, Lucho tendrá su debut oficial en la Champions League 2026/2027. El partido está programado para este jueves, 10 de septiembre, a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) contra Bodo/Glimt en condición de local.

Nominados al Balón de Oro 2026