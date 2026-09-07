Luis Díaz es la comidilla de la prensa alemana: la ácida crítica que retumba en Bayern Múnich

La misma prensa que la temporada anterior lo elogió, hoy tiene a Luis Díaz en el ojo del huracán. El medio Fussball Europa, bastante reconocido en Alemania, le critica al guajiro su poca efectividad con Bayern Múnich en el arranque de temporada.

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“Luis Díaz als Chancentod – Hat der FC Bayern hat einen Fehler gemacht?”, es el titular de la nota de Fussball Europa, que traduciría algo similar a “Luis Díaz, el rey de las ocasiones desperdiciadas: ¿FC Bayern cometió un error?”.

El titular de la prensa alemana sobre el presente de Luis Díaz en Bayern Múnich. Foto: www.fussballeuropa.com

El último partido del Bayern Múnich fue el pasado 5 de septiembre, cuando visitó al Schalke 04, por la segunda fecha de Bundesliga y en el Veltins-Arena. El marcador acabó 0-0, y las críticas le cayeron al guajiro.

Luis Díaz fue titular con Bayern Múnich, y era el referente de ataque ante las ausencias de Harry Kane y Michael Olise, que después ingresaron. No obstante, el cafetero no tuvo la efectividad esperada.

“Según Sofascore, el colombiano falló cinco ocasiones claras de gol en los dos primeros partidos de la Bundesliga. Su valor de goles esperados (xG) es de 2,49, y de hecho solo ha marcado un gol hasta el momento”, escribió el medio referenciado.

Y añaden: “La temporada de Díaz ha sido irregular hasta el momento. Incluso en la victoria por 5-1 contra el VfB Stuttgart, el extremo izquierdo colombiano falló varias buenas ocasiones antes de finalmente marcar en el tiempo de descuento. Esta temporada, Díaz ha disputado cuatro partidos, jugado 360 minutos y anotado solo un gol a pesar de haber tenido numerosas oportunidades claras”.

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Prensa alemana sugiere un recambio para Luis Díaz en Bayern Múnich

Pero la crítica a Luis Díaz va más allá. Aunque sea un irregular arranque de temporada para el jugador de la Selección Colombia, Fussball Europa analizó el presente de quien, se supone, iba a competirle el puesto a Lucho esta temporada.

Se trata del joven Arijón Ibrahimovic, de 20 años, quien tiene contrato con Bayern hasta junio de 2028, pero fue cedido al FC Augsburgo hasta mediados de 2027.

Ibrahimovic hizo pretemporada con Bayern, y hasta declaró que llegaba para ser el suplente de Luis Díaz. Sin embargo, para sorpresa de varios, acabó yéndose a préstamo y parece que le va muy bien en el FC Augsburgo.

Arijon Ibrahimovic, el jugador del Bayern Múnich que sugieren como recambio de Luis Díaz. Foto: Prensa oficial Bayern Múnich.

“Si el rendimiento de Díaz sigue sin mejorar e Ibrahimovic continúa ofreciendo actuaciones de primer nivel con la camiseta del FC Augsburg, la directiva del FC Bayern bien podría tener que preguntarse si cometieron un error al dejar marchar a su talento de la cantera…”, cierra el medio referenciado.

Hay mucha expectativa en lo que pueda hacer Luis Díaz de cara al resto de la temporada, casi que obligado a mejorar sus promedios y ratificar, como lo hizo en el curso anterior, por qué es uno de los indispensables en Bayern Múnich.