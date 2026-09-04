Al Bayern Múnich de Luis Díaz llegó multimillonaria oferta del Manchester City: respuesta final sorprendió

Hay bastante revuelo en Alemania con la información que publicó Bild Sport. El medio referenciado reveló que al Bayern Múnich de Luis Díaz llegó una oferta de 100 millones de euros por Aleksandar Pavlović, volante de 22 años.

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Concretamente, fue el Manchester City quien ofertó esos 100 millones de euros por Pavlović, con la esperanza de hacerse con los servicios de uno de los jugadores más importantes, no solo del Bayern Múnich, sino de Alemania en general.

Sin embargo, la respuesta final del propio Pavlović acabó generando sorpresa en el planeta fútbol. Informan que rechazó el ofrecimiento del Manchester City, y que su prioridad es seguir con el Bayern.

🚨 Aleksandar Pavlovic: Man City failed to sign Bayern Munich star https://t.co/HpCCHnA15G — Christian Falk (@cfbayern) September 4, 2026

Pavlović rechazó al Manchester City y se queda en el Bayern Múnich

Con contrato en Bayern Múnich hasta junio de 2029, Pavlović se ha convertido en una pieza fundamental del cuadro bávaro. Actualmente, y bajo las órdenes de Vincent Kompany, el volante alemán suma muy buenas actuaciones en todos los torneos que juega.

Compañero de Luis Díaz, y juntos siendo figuras importantes, a Aleksandar Pavlović le colocan un valor en el mercado de 90 millones de euros. Por tanto, esos 100 millones de euros que ofertó Manchester City no estarían para nada lejos de lo que vale el joven jugador.

Bild, además, agrega que Aleksandar priorizó continuar en el Bayern. Tanto él como sus compañeros desean volver a ganarlo todo en Alemania, pero también pelear por la Champions League 2026-2027, siendo este el objetivo principal.

Aleksandar Pavlović (der.) figura que priorizó al Bayern Múnich sobre Manchester City. Foto: NurPhoto via Getty Images

La lluvia de aplausos que recae sobre el jugador alemán, en redes sociales, aumenta cada vez más. Los hinchas bávaros le reconocen con creces su intención de continuar, y la expectativa está en que pueda seguir creciendo en el club donde se ha desarrollado desde el inicio de su carrera deportiva, debutando en octubre de 2023.

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Últimas noticias del Bayern Múnich

El Bayern se prepara para enfrentar al Schalke 04, este sábado 5 de septiembre, por la segunda fecha de la Bundesliga 2026-2027. Los bávaros llegan al juego luego de ganar la Supercopa, y de debutar con destacados triunfos en Bundesliga y DFB Pokal.

Luis Díaz ha tenido un destacado arranque de temporada con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Se espera que Luis Díaz esté de arranque con Bayern Múnich ante Schalke 04. El colombiano se ha reportado con goles en este principio de año de competencia, y hay gran expectativa porque en esta segunda temporada con el cuadro alemán pueda emular o mejorar lo hecho en el curso 2025-2026, donde se destacó como uno de los más importantes.