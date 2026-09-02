Los 10 fichajes más caros de la historia: listado cambió este año con tres nuevos nombres

El mercado de fichajes ya cerró en las principales ligas de Europa. La Premier League volvió a ser protagonista tras gastar muchos más millones de euros que las ligas de España, Italia, Francia o Alemania.

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Enzo Fernández (Manchester City), Morgan Rogers (Chelsea) y Elliot Anderson (Manchester City) entraron directamente al top 10 de los fichajes más caros de la historia, ranking que sigue liderado por Neymar y su transferencia al París Saint-Germain en 2017.

Así quedó la lista:

Neymar (Barcelona a PSG) - 222 millones de euros Kylian Mbappé (Mónaco a PSG) - 180 millones de euros Ousmane Dembelé (Borussia Dortmund a Barcelona) - 148 millones de euros Enzo Fernández (Chelsea a Manchester City) - 145 millones de euros Alexander Isak (Newcastle a Liverpool) - 145 millones de euros Morgan Rogers (Aston Villa a Chelsea) - 138 millones de euros Elliot Anderson (Nottingham Forest a Manchester City) - 135 millones de euros Philippe Coutinho (Liverpool a Barcelona) - 135 millones de euros João Félix (Benfica para Atlético de Madrid) - 127,2 millones de euros. Jude Bellingham (Borussia Dortmund a Real Madrid) - 127 millones de euros

Neymar sigue siendo el fichaje más caro en la historia del fútbol Foto: PSG via Getty Images

Por fuera de la lista quedaron otros negocios de este mercado, como el fichaje de Bradley Barcola al Liverpool (125 millones de euros) o la llegada de Yan Diomandé al Real Madrid (125 millones de euros).

Mucho más abajo aparecen los nombres de Eden Hazard, Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo, que en algún momento fueron los fichajes más caros de la historia.

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Nuevo golpe de la Premier League

Un verano más, la Premier League ha sido la protagonista del mercado europeo y nueve de las diez mayores operaciones las han realizado clubes ingleses, con solo Real Madrid y Barcelona haciendo frente a ese poderío, mientras que el actual campeón de Europa, el París Saint-Germain, se ha dedicado a hacer caja tras años de gasto.

Las últimas horas del mercado no hicieron más que confirmar la hegemonía inglesa, especialmente con el cierre del pase del mediocampista argentino Enzo Fernández del Chelsea al Manchester City.

El mediocampista argentino se convirtió en el fichaje más caro de este mercado, superando a Morgan Rogers, por quien el Chelsea pagó al Aston Villa 138 millones de euros.

Enzo Fernández llega a un Manchester City que, de la mano de Enzo Maresca, trata de reconstruirse tras la salida de buena parte de sus centrocampistas (Rodri, Bernardo Silva, Nico González y Tijjanni Reijnders).

La gran novela de este mercado fue el fallido traspaso de Julián Álvarez al Barcelona. El Atlético de Madrid rechazó todas las ofertas que llegaron por el delantero argentino y logró retenerlo pese a las constantes presiones del conjunto azulgrana.