Olympiacos presentó a Gustavo Puerta como su flamante fichaje para la temporada 2026/2027. El volante colombiano firmó contrato en El Pireo y se enfundó la nueva camiseta que defenderá bajo las órdenes de José Luis Mendilibar.
“Olympiacos FC anuncia la adquisición de Gustavo Puerta. El centrocampista internacional colombiano nació el 23 de julio de 2003 y fue adquirido procedente del Racing de Santander, con quien disputó tres partidos de La Liga esta temporada como titular. Ha jugado un total de 36 encuentros con el equipo cántabro, anotando tres goles y brindando una asistencia”, dice el comunicado oficial.
Gustavo Puerta firmó un contrato por cuatro temporadas, aunque se espera que a mediados de 2027 pase al Nottingham Forest de la Premier League. Ambos clubes hacen parte del mismo conglomerado económico, liderado por el empresario griego Evangelos Marinakis.
En Olympiacos tendrá la posibilidad de sumar minutos como titular, algo que no le podían garantizar en Inglaterra. La idea es que tenga suficiente rodaje para llegar mucho más maduro a la Premier League, ojalá con el título de la liga de Grecia y una buena presentación en la Europa League.
Gustavo Puerta se pronunció
En sus primeras declaraciones como jugador de Olympiacos, Gustavo Puerta agradeció las muestras de cariño de la hinchada tras su llegada a territorio griego. “Muchas gracias por la bienvenida”, apuntó.
“Para mí es un placer venir a un club tan grande como Olympiacos, un club que tiene una historia grandísima llena de títulos y grandes jugadores que han pasado por acá”, dijo.
Puerta está listo para saltar al campo este mismo fin de semana, pues ya había tenido minutos como titular en LaLiga de España con el Racing. Su debut sería el próximo sábado frente a Volos New FC, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia).
“Se habló con personas en mi núcleo y también con personas externas. Lo que significa Olympiacos para la hinchada es como si fuera parte de su familia. Siempre vamos a tener ese apoyo de toda la hinchada; espero que lo sigan haciendo y que sigan demostrando ese amor. De mi parte daré lo mejor de mí siempre para que ellos estén satisfechos”, declaró.
🔴⚪💬 First words. First impressions. First moments in "red-and-white"! pic.twitter.com/Oq9AHo7BN0— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026
Puerta se considera un jugador “con mucho carácter, con mucha personalidad y, como decimos en Sudamérica, con mucha garra”.
“Mi mentalidad siempre ha sido ganar, no me gusta perder en nada. Vengo a seguir ganando, a seguir ayudando al equipo a conseguir todo lo que quiere y espero dar lo mejor de mí y poder seguir consiguiendo esos títulos”, añadió.
El colombiano reiteró que se siente agradecido por todo el cariño que ha recibido “en las redes” y se comprometió a devolver la confianza con buenas actuaciones en el campo.