Es oficial el nuevo equipo de Gustavo Puerta: Racing de Santander anunció el traspaso y lo despide

Racing de Santander hizo oficial el traspaso del colombiano Gustavo Puerta al Olympiacos de El Pireo. El comunicado llegó este martes, 1 de septiembre, por medio de los canales oficiales del club.

Confirmado el destino de Gustavo Puerta: lo pillaron viajando a firmar con su nuevo equipo

Así las cosas, se pone fin a las especulaciones sobre el futuro de Puerta, quien viene de tener un destacado mundial con la Selección Colombia. Deja España por el fútbol de Grecia, en una operación que ha llegado a despertar críticas.

“En el día de hoy el Racing ha transferido los derechos deportivos de Gustavo Puerta al Olympiakos de El Pireo una vez que el equipo griego ha procedido a abonar el importe íntegro de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al futbolista con la entidad verdiblanca”, escribió Racing de Santander en su web oficial.

Y añadió: “El club racinguista desea suerte a Gustavo Puerta, que ha jugado 33 encuentros en LaLiga Hypermotion y tres en Primera con la camiseta del conjunto cántabro, en sus próximos retos profesionales. Muchas gracias, Gustavo”.

ℹ️ Gustavo Puerta abandona la disciplina del Real Racing Club



✅ El Olympiakos ha abonado el importe íntegro de la cláusula de rescisión del jugador colombianohttps://t.co/qjdhu9EPEA pic.twitter.com/GEwwDe9j4n — Real Racing Club (@realracingclub) September 1, 2026

Será el cuarto equipo de Puerta en el fútbol de Europa. Antes ya prestó sus servicios al Bayer Leverkusen y Núremberg, ambos en Alemania, y también al Hull City de Inglaterra.

Con su breve paso por Racing de Santander, logró consolidarse y ganar ritmo de juego para aportar a la Selección Colombia. De hecho, pinta como un pilar fundamental en lo que viene para el equipo de Lorenzo.

¿Decisión correcta para Gustavo Puerta?

Son varias las reacciones que se han dado respecto a la decisión de Puerta. Los cuestionamientos aumentan en un mercado de fichajes que tuvo como noticia a los colombianos por sus movimientos de equipos.

El abrupto cambio, que no estaba en los planes de muchos, sacudió las redes sociales. Incluso, la prensa rumoreó que fueron varios los equipos que quisieron contar con Puerta en este mercado de fichajes.

Al cambio de Puerta se suma el de Richard Ríos, quien deja Benfica y pasa a préstamo al Al-Ittihad. O, también, Jhon Lucumí, que dejó al Bolonia y pasó a la Juventus.

🚨 Ya llegó a Atenas para firmar con #NottinghamForest y #Olympiacos, el colombiano Gustavo Puerta. 🇨🇴🌳🏛️ pic.twitter.com/HAlqOpl7bg — Pipe Sierra (@PSierraR) September 1, 2026

Sobre este mercado de pases para los jugadores de la Selección Colombia, opinó Carlos Antonio Vélez por medio de su cuenta de X: “Qué involución tan grande la del mercado para los jugadores de Selección: Rios, Puerta, Muñoz, Asprilla y compañía a equipos de medio pelo. Ningún top interesado. El único que se salva es Lucumi. Ese flojo mundial trae consecuencias”.