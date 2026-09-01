Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al nuevo equipo de Richard Ríos: “Involución absoluta”

No paran las reacciones luego de que se conociera que Richard Ríos será nuevo jugador del Al Ittihad saudí. A priori, el acuerdo sería de préstamo, desde Benfica, donde el volante colombiano no tenía lugar.

Richard Ríos definió su nuevo equipo: confirmado el acuerdo con Benfica para salir a préstamo

Uno de los que opinó al respecto fue Carlos Antonio Vélez. De hecho, el reconocido periodista deportivo hizo un análisis general del mercado de pases de los jugadores colombianos, y dejó un punto de vista claro.

Vélez opinó en su cuenta de X, citando la información del medio ge de Brasil, donde anunciaban la llegada de Richard Ríos al Al Ittihad. El jugador cafetero es muy recordado en ese país, debido a que figuró con Palmeiras.

Carlos Antonio Vélez: “Mercado pobre para los jugadores de selección”

“Un mercado muy pobre para los jugadores de selección... involución absoluta. El único que coronó fue Lucumi, y todavía existen quienes hablan de exitoso mundial”, escribió Carlos Antonio Vélez.

Un mercado muy pobre para los jugadores de selección.. involución absoluta… El único q coronó fue Lucumi.. y todavía existen quienes hablan de exitoso Mundial..!!! https://t.co/JFw0W7CZAy — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 1, 2026

Y es que, con la llegada de Richard Ríos al fútbol de Arabia Saudí, el mercado de pases de los futbolistas colombianos empezó a resonar entre la prensa y los aficionados. Pocos llegaron a un club de élite.

De hecho, y tal como menciona Carlos Antonio, el que más ruido hizo fue Jhon Luicumí. El defensor central ahora juega con Juventus y pinta para consolidarse en uno de los equipos más importantes de Italia.

Otros de los futbolistas cafeteros que cambiaron de club fueron Daniel Muñoz, del Crystal Palace al Nottingham Forest; Johan Mojica, del Mallorca al Getafe; y Gustavo Puerta, quien también fue adquirido por el Forest, pero jugará cedido en el Olympiacos.

Más sobre la llegada de Richard Ríos al Al Ittihad

“Trato de cesión desde Benfica hasta junio de 2027 con la mayor parte del salario cubierto, sin cláusula de opción de compra. Luz verde para firmar a continuación”, reveló el periodista Fabrizio Romano.

🚨🟡⚫️ Al Ittihad have agreed deal to sign Richard Rios, here we go!



Loan deal from Benfica until June 2027 with main part of salary covered, no buy option clause. Green light to sign next. 🇸🇦 pic.twitter.com/LfQT6F3J60 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

Ríos viene de ser dirigido por José Mourinho en Benfica, y con él tuvo continuidad. Sin embargo, el estratega portugués firmó con Real Madrid y su reemplazo en las águilas, Marco Silva, no tiene en sus planes a Richard.

La prioridad de Ríos, seguramente, es tener una buena cantidad de minutos que le permitan seguir siendo llamado a la selección Colombia. Sin embargo, viene perdiendo su lugar en La Tricolor, pues Gustavo Puerta de a poco se ganó la confianza de Néstor Lorenzo y desplazó a quien fuera una de las figuras del combinado nacional en la Copa América 2024.