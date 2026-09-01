Richard Ríos definió su nuevo equipo: confirmado el acuerdo con Benfica para salir a préstamo

Richard Ríos continuará su carrera en el Al-Ittihad de Arabia Saudita. La prensa portuguesa confirma que se llegó a un acuerdo con Benfica para dejarlo salir en condición de préstamo por un año y sin opción de compra.

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“Los saudíes pagarán 3 millones de euros por la cesión del centrocampista colombiano, en una operación sin opción de compra y abonarán íntegramente el salario del jugador”, apuntó A Bola.

Richard tenía otras opciones sobre la mesa en Turquía, Inglaterra e Italia; sin embargo, el Al-Ittihad presentó las mejores condiciones económicas para Benfica y también para el futbolista colombiano de 26 años.

En Medio Oriente estará bajo las órdenes del técnico alemán Jens Wissing y compartirá camerino con algunos jugadores de renombre como el portugués Danilo Pereira, el francés Houssem Aouar o el neerlandés Steven Bergwijn.

La llegada de João Palhinha, procedente del Bayern Múnich, terminó de sentenciar la salida de Richard Ríos. El colombiano tiene contrato vigente con Benfica hasta 2030, pero no contaba con espacio suficiente para sumar los minutos que desearía.

El técnico Marco Silva tampoco lo consideraba pieza indispensable dentro de su proyecto. El colombiano solía ser titular bajo las órdenes de José Mourinho, quien terminó firmando como nuevo entrenador del Real Madrid y dejó el puesto vacante en Lisboa.

Richard Ríos regresó del Mundial 2026 con la esperanza de ganarse un lugar en el once inicialista y tuvo algunos partidos interesantes como revulsivo. No obstante, la dirigencia de Benfica lo metió en la lista de transferibles y allí surgió la opción del Al-Ittihad como mecanismo de escape.

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia Foto: Getty Images via AFP

¿Por qué se va Richard Ríos de Benfica?

Además de la falta de minutos, la prensa portuguesa expuso otra razón para que Richard Ríos salga de Benfica en este mercado de fichajes. “Con este traspaso, el Benfica se libera del elevado salario del internacional colombiano, aunque aún está lejos de compensar la gran inversión realizada hace un año cuando fue fichado del Palmeiras por 27 millones de euros”, indicó A Bola.

“Con la marcha de Richard Ríos, se abre la puerta a Claudio Echeverri, un centrocampista argentino de 20 años cedido por el Manchester City, aunque no para sustituir directamente al colombiano”, agregó el medio citado.

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Al-Ittihad será el sexto equipo que tenga en sus filas a Richard Ríos, después de Flamengo, Mazatlán, Guarani, Palmeiras y Benfica.

Su valor en el mercado, de acuerdo al registro de Transfermarkt, es de 25 millones de euros al momento del préstamo a Arabia Saudita. Es posible que el próximo año, cuando este acuerdo llegue a su final, sufra un bajonazo en el precio y sea vendido por mucho menos del dinero que pagaron los portugueses para ficharlo.

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