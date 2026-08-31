Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victoria del Tolima remece a Nacional y mete presión al América

Este lunes, 31 de agosto, tuvo continuidad la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Dos compromisos se jugaron en las canchas del país, dejando los siguientes resultados:
- Deportivo Pasto 1 - 2 Deportivo Pereira
Se trata del primer triunfo del Deportivo Pereira en lo que va de la Liga BetPlay 2026-ll. El cuadro matecaña suma así una victoria, dos empates y una derrota, mientras Pasto se hunde como el colero de la tabla de posiciones.
¡GANAMOS!— Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) September 1, 2026
Por nuestra ciudad.❤️
Por nuestra gente.💛
Por quienes hoy necesitan una razón para sonreír.❤️🩹
⚽ Jordi Monroy 5’
⚽ Jhon Largacha 41’
Hoy el fútbol nos regala una alegría,
pero sobre todo nos recuerda que Pereira sigue de pie.❤️💛 pic.twitter.com/eVDrNuWKRp
- Deportes Tolima 2 - 1 Cúcuta Deportivo
El Deportes Tolima hizo su tarea en casa y venció al Cúcuta Deportivo. De hecho, con su triunfo, el cuadro pijao se mete en la parte alta de la tabla de posiciones, desplazando parcialmente a Nacional y metiéndole presión al líder que es América de Cali.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América líder y Tolima lo persigue
América de Cali asoma en el liderato con 17 puntos en siete partidos jugados, producto de cinco triunfos y dos empates. Es decir, la mecha tiene su invicto e ilusiona a los hinchas con una tempranera clasificación.
Segundo es Deportes Tolima con 13 puntos, y el top tres lo cierra Atlético Nacional con 12 unidades. El grupo de los ocho, parcialmente, continúa con Medellín, Millonarios, Llaneros, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.
Fuera de los ocho están equipos como Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Once Caldas. Mientras tanto, los coleros son Alianza FC (puesto 18) Boyacá Chicó (puesto 19) y Deportivo Pasto (puesto 20).
Así va la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-ll
Sábado, 29 de agosto de 2026
- Jaguares 2 - 2 América de Cali
- Junior de Barranquilla 1 - 1 Independiente Santa Fe
- Alianza FC 1 - 5 Atlético Nacional
Domingo, 30 de agosto de 2026
- Águilas Doradas 2 - 2 Boyacá Chicó
- Deportivo Independiente Medellín 2 - 1 Llaneros
- Millonarios 0 - 0 Internacional de Bogotá
- Deportivo Cali 1 - 1 Atlético Bucaramanga
Lunes, 31 de agosto de 2026
- Deportivo Pasto 1 - 2 Deportivo Pereira
- Deportes Tolima 2 - 0 Cúcuta Deportivo
Martes, 1 de septiembre de 2026
- 8:00 p.m. Fortaleza vs. Once Caldas