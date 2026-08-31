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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victoria del Tolima remece a Nacional y mete presión al América

Deportes Tolima hizo la tarea en casa, se metió en la parte alta de la tabla, y desplazó a Atlético Nacional. América de Cali sigue líder.

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Redacción Deportes
31 de agosto de 2026 a las 10:07 p. m.
Movimiento en la parte alta de la tabla de posiciones en Liga BetPlay, tras la victoria de Tolima (der.). Nacional (izq.), desplazado del segundo puesto.
Movimiento en la parte alta de la tabla de posiciones en Liga BetPlay, tras la victoria de Tolima (der.). Nacional (izq.), desplazado del segundo puesto. Foto: Izq: Colprensa-Richard Dangond / Der: Jorge A Cuéllar/Colprensa.

Este lunes, 31 de agosto, tuvo continuidad la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Dos compromisos se jugaron en las canchas del país, dejando los siguientes resultados:

  • Deportivo Pasto 1 - 2 Deportivo Pereira

Se trata del primer triunfo del Deportivo Pereira en lo que va de la Liga BetPlay 2026-ll. El cuadro matecaña suma así una victoria, dos empates y una derrota, mientras Pasto se hunde como el colero de la tabla de posiciones.

  • Deportes Tolima 2 - 1 Cúcuta Deportivo

El Deportes Tolima hizo su tarea en casa y venció al Cúcuta Deportivo. De hecho, con su triunfo, el cuadro pijao se mete en la parte alta de la tabla de posiciones, desplazando parcialmente a Nacional y metiéndole presión al líder que es América de Cali.

Imagen de la victoria del Deportes Tolima sobre Cúcuta Deportivo.
Imagen de la victoria del Deportes Tolima sobre Cúcuta Deportivo. Foto: Jorge A Cuéllar/Colprensa

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América líder y Tolima lo persigue

América de Cali asoma en el liderato con 17 puntos en siete partidos jugados, producto de cinco triunfos y dos empates. Es decir, la mecha tiene su invicto e ilusiona a los hinchas con una tempranera clasificación.

Segundo es Deportes Tolima con 13 puntos, y el top tres lo cierra Atlético Nacional con 12 unidades. El grupo de los ocho, parcialmente, continúa con Medellín, Millonarios, Llaneros, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

Fuera de los ocho están equipos como Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Once Caldas. Mientras tanto, los coleros son Alianza FC (puesto 18) Boyacá Chicó (puesto 19) y Deportivo Pasto (puesto 20).

Así va la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-ll

Sábado, 29 de agosto de 2026

  • Jaguares 2 - 2 América de Cali
  • Junior de Barranquilla 1 - 1 Independiente Santa Fe
  • Alianza FC 1 - 5 Atlético Nacional

Domingo, 30 de agosto de 2026

  • Águilas Doradas 2 - 2 Boyacá Chicó
  • Deportivo Independiente Medellín 2 - 1 Llaneros
  • Millonarios 0 - 0 Internacional de Bogotá
  • Deportivo Cali 1 - 1 Atlético Bucaramanga

Lunes, 31 de agosto de 2026

  • Deportivo Pasto 1 - 2 Deportivo Pereira
  • Deportes Tolima 2 - 0 Cúcuta Deportivo

Martes, 1 de septiembre de 2026

  • 8:00 p.m. Fortaleza vs. Once Caldas