Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victoria del Tolima remece a Nacional y mete presión al América

Este lunes, 31 de agosto, tuvo continuidad la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Dos compromisos se jugaron en las canchas del país, dejando los siguientes resultados:

Deportivo Pasto 1 - 2 Deportivo Pereira

Se trata del primer triunfo del Deportivo Pereira en lo que va de la Liga BetPlay 2026-ll. El cuadro matecaña suma así una victoria, dos empates y una derrota, mientras Pasto se hunde como el colero de la tabla de posiciones.

¡GANAMOS!



Por nuestra ciudad.❤️

Por nuestra gente.💛

Por quienes hoy necesitan una razón para sonreír.❤️‍🩹



⚽ Jordi Monroy 5’

⚽ Jhon Largacha 41’



Hoy el fútbol nos regala una alegría,

pero sobre todo nos recuerda que Pereira sigue de pie.❤️💛 pic.twitter.com/eVDrNuWKRp — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) September 1, 2026

Deportes Tolima 2 - 1 Cúcuta Deportivo

El Deportes Tolima hizo su tarea en casa y venció al Cúcuta Deportivo. De hecho, con su triunfo, el cuadro pijao se mete en la parte alta de la tabla de posiciones, desplazando parcialmente a Nacional y metiéndole presión al líder que es América de Cali.

Imagen de la victoria del Deportes Tolima sobre Cúcuta Deportivo. Foto: Jorge A Cuéllar/Colprensa

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América líder y Tolima lo persigue

América de Cali asoma en el liderato con 17 puntos en siete partidos jugados, producto de cinco triunfos y dos empates. Es decir, la mecha tiene su invicto e ilusiona a los hinchas con una tempranera clasificación.

Segundo es Deportes Tolima con 13 puntos, y el top tres lo cierra Atlético Nacional con 12 unidades. El grupo de los ocho, parcialmente, continúa con Medellín, Millonarios, Llaneros, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

Fuera de los ocho están equipos como Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Once Caldas. Mientras tanto, los coleros son Alianza FC (puesto 18) Boyacá Chicó (puesto 19) y Deportivo Pasto (puesto 20).

Así va la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-ll

Sábado, 29 de agosto de 2026

Jaguares 2 - 2 América de Cali

Junior de Barranquilla 1 - 1 Independiente Santa Fe

Alianza FC 1 - 5 Atlético Nacional

Domingo, 30 de agosto de 2026

Águilas Doradas 2 - 2 Boyacá Chicó

Deportivo Independiente Medellín 2 - 1 Llaneros

Millonarios 0 - 0 Internacional de Bogotá

Deportivo Cali 1 - 1 Atlético Bucaramanga

Lunes, 31 de agosto de 2026

Deportivo Pasto 1 - 2 Deportivo Pereira

Deportes Tolima 2 - 0 Cúcuta Deportivo

Martes, 1 de septiembre de 2026