Tenso momento en ‘Yo me llamo’: participante olvidó la letra y desató dura reacción de los jurados

En la más reciente gala de Yo me llamo, el imitador de Luis Fonsi asumió uno de los retos más importantes de la noche al interpretar Aquí estoy yo, una de las canciones más reconocidas del artista puertorriqueño. Sin embargo, el imitador protagonizó un inesperado momento frente a los jurados.

“No encuentro la voz”: la tajante observación de Amparo Grisales a uno de los favoritos de ‘Yo me llamo’

El participante salió al escenario para interpretar Aquí estoy yo, uno de los grandes éxitos de Fonsi. La presentación avanzaba mientras el concursante buscaba convencer con su imitación, pero en medio de la actuación ocurrió un error que no pasó desapercibido: olvidó parte de la letra.

El momento generó tensión en el llamado ‘Templo de la Imitación’ y abrió una discusión entre los integrantes de la mesa de jurados, quienes no coincidieron completamente al momento de analizar lo ocurrido.

Amparo Grisales fue crítica con la presentación y aseguró que notó una interpretación demasiado forzada. Para la jurado, el concursante perdió parte de las características vocales que identifican al cantante original.

César Escola también se refirió al error cometido durante la canción y fue contundente con su apreciación. El jurado consideró que olvidar la letra de un tema tan conocido es una equivocación importante dentro de una competencia de este nivel.

Sin embargo, durante la conversación también se puso sobre la mesa otro punto: equivocarse en vivo es una situación que puede ocurrir. Aunque el fallo del imitador fue evidente, los jurados mostraron diferencias sobre la gravedad del error y se recordó que ningún artista está completamente exento de tener un momento así sobre el escenario.

El duro ‘jalón de orejas’ de Amparo Grisales a ‘Diomedes’ y la crítica que desató tensión en ‘Yo me llamo’

El episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gala, precisamente por la tensión que generó entre los jurados y las diferentes posturas frente al desempeño del concursante.

El concursante deberá ahora corregir los errores señalados por los jurados si quiere mantenerse en la competencia y seguir demostrando que puede acercarse a la voz y al estilo del cantante puertorriqueño.