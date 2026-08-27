El duro ‘jalón de orejas’ de Amparo Grisales a ‘Diomedes’ y la crítica que desató tensión en ‘Yo me llamo’

Una nueva jornada en el escenario de ‘Yo me llamo’ dejó un balance marcado por marcadas diferencias en las evaluaciones del jurado. Mientras algunos participantes lograron conmover al jurado integrado por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz, otros enfrentaron severos cuestionamientos por fallas técnicas en afinación y caracterización.

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El momento más emotivo de la velada lo protagonizó el imitador de Manuel Medrano, quien, tras interpretar el tema ‘Si pudiera’, no logró contener las lágrimas en el escenario. La presentación fue respaldada por el jurado: César Escola resaltó la entrega interpretativa, mientras que Amparo Grisales afirmó que el color de voz logró aproximarse de forma precisa al artista original.

En una línea similar, la representante de Laura Pausini recibió comentarios favorables al interpretar ‘Víveme’. Grisales destacó el impacto emotivo de su actuación, en tanto que Escola elogió la fidelidad del timbre vocal y la honestidad en la ejecución.

🥹🎤 ¡Piel de gallina! #LauraPausini conmovió a los jurados con una presentación llena de sentimiento. ✨🔥 ¿Será de las favoritas de la noche? 👀#YoMeLlamo https://t.co/ksBfpqobzi — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) August 28, 2026

Por su parte, la agrupación imitadora de Soda Stereo logró el aplauso del público con ‘Nada personal’, recibiendo observaciones positivas sobre su conexión en escena, aunque con matices de Escola respecto al apoyo en los tonos agudos.

En el extremo opuesto, la exigencia del jurado se hizo sentir con rigor ante varios participantes. El desempeño del imitador de Diomedes Díaz fue calificado por Amparo Grisales como su presentación más floja hasta la fecha, señalando problemas directos de desafinación, postura respaldada por Elder Dayán.

La evaluación sobre la imitadora de Elena Rose también generó momentos de tensión. Grisales calificó la puesta en escena como “aburrida” y con rigidez vocal, juicio al que se sumó Escola al señalar falta de emotividad en la interpretación.

De igual forma, el doble de Bad Bunny no convenció a la mesa. Los tres jurados coincidieron en señalar deficiencias: Elder Dayán extrañó detalles gestuales del reguetonero, Escola cuestionó la estabilidad del tono y Grisales fue enfática al remarcar notas fuera de tono y falta de color vocal.

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Otras presentaciones mantuvieron un tono intermedio de corrección técnica. A los imitadores de Shakira y Jessi Uribe, el jurado les solicitó mayor proyección escénica, sensualidad y soltura. En el caso de Reykon, aunque su puesta en escena fue bien valorada, Grisales advirtió variaciones vocales que lo alejaban del personaje. Por último, la interpretación de ’40 y 20’ por parte de José José abrió debate en la mesa sobre el manejo del espacio y detalles de caracterización externa.

El formato de Caracol Televisión continúa sumando etapas de ajuste, donde el margen de error para los concursantes resulta cada vez menor frente al estándar exigido para encontrar al doble exacto.