¿Frenar con el pie izquierdo en su carro? Esto opinan en la Fórmula 1 y Norteamérica

Conducir un carro automático normalmente es asociado con comodidad y para muchos hasta facilidad; sin embargo, muchos conductores que apenas se acomodan a ellos tras su vehículo mecánico tradicional, quedan con un pie huérfano que normalmente ocupaba una herramienta que ahora no tienen: el clutch. Lo cual les deja una nueva pregunta: ¿qué puedo hacer con mi pierna izquierda mientras conduzco?

Cómo conducir un carro automático en una pendiente para evitar daños en el motor y ahorrar combustible

La respuesta concisa es: nada, el pie izquierdo debe descansar y en ningún caso debe usarse, según los expertos. Ahora bien, si el carro que se está conduciendo es mecánico, este pie debe estar en el clutch y no se puede frenar. Naturalmente, no es una práctica común; sin embargo, hay conductores que defienden su uso y argumentan que puede llegar a reducir el tiempo de reacción en situaciones de emergencia y mejorar el control del vehículo.

Opinión de Oscar Piastri, conductor de Fórmula 1

Óscar Piastri se refirió a este tema en una entrevista realizada en YouTube; allí, el novato corredor señaló que la disposición ergonómica de los pedales en la mayoría de los autos convencionales no favorece el frenado con el pie izquierdo.

Además, la American Automobile Association (AAA) señaló pautas clave con respecto a esta posible práctica. La autoridad norteamericana señaló la importancia de la posición adecuada de los pies para garantizar tanto la seguridad como el control al conducir.

Refiriéndose puntualmente al frenado con el pie izquierdo, la AAA señaló que esto puede aumentar el riesgo de pérdida de control del vehículo y reducir la capacidad de reacción del conductor en situaciones de emergencia, pero ¿por qué?

El primer punto que señalan es la falta de sensibilidad de este pie, pues la autoridad insiste en que, al no mantener este pie en constante movimiento como el otro, que se mueve entre el acelerador y el frenado, pierde su tacto. Al no poseer el mismo control fino de dosificación muscular que el pie derecho, accionar el freno con la izquierda suele derivar en frenazos bruscos e imprevistos que pueden provocar colisiones por alcance (choques traseros).

Otro de los puntos que más se resaltan para esta práctica es la ausencia de punto de apoyo en el cuerpo. El reposapiés ubicado a la izquierda cumple una función estructural de ergonomía: permite al conductor apoyar firmemente el cuerpo contra el espaldar del asiento ante desaceleraciones fuertes o curvas cerradas.